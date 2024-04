"Besitzt Anführerqualitäten": Nationalteamspieler wechselt zu deutschem Top-Klub

Mit der erfolgreichen Handball-EM in Deutschland hat Lukas Herburger offenbar Werbung in eigener Sache gemacht.

Österreichs Abwehrchef wird im Sommer von den Kadetten Schaffhausen zu den Füchsen Berlin wechseln. Der Hauptstadtklub führt die deutsche Tabelle gerade vor Magdeburg (ein Spiel weniger) an.

"Ich denke jedes Handballkind das in Österreich startet, möchte einmal in der deutschen Bundesliga spielen. Das ist auch ein Traum von mir und dass es nun so kommt, ist unglaublich", sagt der 29-jährige Vorarlberger, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreibt.

Stefan Kretzschmar, Sportvorstand bei den Füchsen, ist froh über die Verpflichtung: "Die Erfahrung der letzten Zeit hat uns nahegelegt, einen beweglichen Innenblockabwehrspieler zu finden, der dann nochmal neu Energie und eine gewisse Mentalität reinbringt. Da ist Lukas derjenige, der ganz oben auf der Liste stand. Er hat einen guten Charakter, ist ein toller Profi, hat viel Energie, besitzt Anführerqualitäten und passt wie die Faust aufs Auge zu uns."

Nach der EM war bereits bekannt geworden, dass mit Torhüter Constantin Möstl (von Hard zu Lemgo) ein weiterer Nationalteamspieler den Sprung nach Deutschland schafft.

