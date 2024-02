Aufregung in Amstetten: "Sie haben über 100 Jugendliche im Stich gelassen"

Man stelle sich vor, es ist die heißeste Phase einer Meisterschaft - und ein Play-off-Match kann nicht stattfinden, weil die Spielstätte belegt ist. So geschehen am Sonntag in Amstetten. Der amtierende Volleyball-Herren-Champion Hypo Tirol war zum ersten von maximal drei Viertelfinal-Duellen nach Amstetten gefahren und nach der im Regulativ festgelegten Wartezeit wieder abgereist. Ohne einen einzigen Ball geschlagen zu haben.

Die Niederösterreicher hatten ein Fest feiern wollen, herausgekommen ist eine peinliche Farce, die der gesamten Sportart und der Liga (AVL) schadet. Die Partie war am Sonntag wegen eines Nachwuchsturniers (U15-Landesmeisterschaften) am selben Tag, das sich in die Länge zog, auf 17 Uhr verschoben worden.

Da die Halle aber nicht fristgerecht spielbereit war, sagten die Schiedsrichter das Match ab. Amstetten droht nun eine Strafverifizierung. Ein 3:0-Sieg für Tirol am grünen Tisch wäre alles andere als eine Überraschung. Ein Urteil ist für Dienstag zu erwarten.

"So etwas ist absolut unprofessionell"

Tirol-Cheftrainer Stefan Chrtiansky zeigte sich angesichts des Vorfalls verärgert: "Es ist ein Wahnsinn, so etwas ist absolut unprofessionell. Wir sind angereist, können jetzt wieder unverrichteter Dinge nach Hause fahren."

Amstetten sieht die Angelegenheit naturgemäß differenziert: "Wir hatten zwölf Teams aus Niederösterreich da, die in unserer Halle um ihre Titel kämpften. Das Turnier war so ausgelegt, dass die Mädchen und Burschen danach auch noch zum Match bleiben und in den Satzpausen ihre Medaillen entgegennehmen. Nur dazu kam es leider nicht mehr", erklärt VCA-Sportdirektor Michael Henschke.

Die Gäste verließen Amstetten nach Ablauf der offiziellen Wartezeit von 45 Minuten auf einen verzögerten Spielbeginn. "Wenig später wären wir bereit gewesen für das Match, aber leider ohne Tirol. Sie haben über 100 Jugendliche im Stich gelassen, die die beste Mannschaft Österreichs sehen wollten", berichtete Henschke.

Die Verantwortlichen in Amstetten entschieden sich bewusst dafür, das Turnier nicht abzubrechen: "Es waren viele Eltern mitgereist, die Stimmung war top in der Halle und nachher haben uns alle auf die Schultern geklopft, weil wir uns für den Nachwuchs entschieden haben", sagte Henschke abschließend.

