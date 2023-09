Alina Kornelli: Via EM nach Paris?

Die beste noch nicht qualifizierte Nation erhält den einen Paris-Startplatz, der vor der britischen Küste ausgefahren wird. "Bei der EM lege ich den Fokus von Rennen zu Rennen und will sämtliche Zwischenstände im Nationenranking ausblenden", sagte die 22-Jährige mit Mühlviertler Wurzeln. Bei der WM in Den Haag hatte sich Kornelli (17.) phasenweise zu sehr an den Konkurrentinnen um das Olympia-Ticket orientiert und so etwas ausbremsen lassen.

