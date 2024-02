Mehrweg führt ins Linzer Marathon-Ziel

Mehrweg führt beim 22. Oberbank Linz Donau Marathon am 7. April ins Ziel. Und das nicht nur, weil Oberösterreichs Lauffest 2024 so viele verschiedene Bewerbe wie noch nie im Portfolio hat. Sondern auch, weil in der beliebten und von den Tausenden Finishern genützten Ziellabe heuer eine nachhaltige Neuerung Einzug hält.

So bekommt jeder Teilnehmer dort dank Unterstützung von Frankenmarkter Mineralwasser und Zipfer Bier statt der bisher verwendeten Plastik- diesmal einen Mehrwegbecher. "Diesen kann er dann auch als schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen", sagt Rennleiter Günther Weidlinger. Eine wertvolle Initiative. Denn das Recycling des Plastikmülls ist nach wie vor die größte Herausforderung für Sportveranstalter aller Sparten.

"Wir von Frankenmarkter Mineralwasser unterstützen das Green Event Linz Marathon gerne, da der Gedanke der Kreislaufwirtschaft Teil unserer Marken-DNA ist. Frankenmarkter ist seit jeher ständig in der wiederbefüllbaren Glas-Mehrwegflasche verfügbar. Aktuell haben wir in eine neue 0,75-Liter-Glas-Mehrwegflasche investiert, um unser wiederbefüllbares Sortiment auszubauen. Die Produktion wird mit einer eigenen PV-Anlage versorgt, zusätzlich betreiben wir ein Wasserkraftwerk", sagt Patrick Moser, kaufmännischer Geschäftsleiter von Frankenmarkter.

Auch an den Verpflegungsstationen auf der Strecke bringt sich der Getränkehersteller diesbezüglich nachhaltig ein. So wird das Mineralwasser in wiederbefüllbaren Glasflaschen angeliefert. Um noch nachhaltiger zu werden, werden für den Linzer Lauf die Bemühungen in allen Bereichen laufend gestärkt. Aber niemand hat gesagt, dass es ein Sprint wird, die Umwelt zu retten.

Weitere Initiativen

Die Startersackerl und Finisher-Shirts bestehen bereits seit dem Vorjahr aus recyceltem Kunststoff und sind selbst erneut zu hundert Prozent wiederverwertbar. Und auch der elektrobetriebene Führungswagen vor der Marathon-Elite, den Mobilitätspartner Hyundai auf die Räder stellen wird, garantiert mit null Prozent Emission hundert Prozent Motivation auf der Rennstrecke.

"Mit einer Green-Event-Zertifizierung einer derart wichtigen Sportveranstaltung wie des Oberbank Linz Donau Marathons setzt man ein Zeichen, dass Unterhaltung und Ertüchtigung auch mit Rücksicht auf die Umwelt möglich sind", sagt Umweltexperte Gerhard Kampits, der Oberösterreichs Sport-Großveranstaltung auf dem Weg zum "grünen Pickerl" als Berater begleitet.

Grünes Pickerl

Erstmals in seiner Geschichte soll Oberösterreichs größte Breitensportveranstaltung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens zertifiziert werden. „Die Bestrebungen, den Linz Donau Marathon als Green Event auf ein völlig neues Qualitätsniveau zu heben, schreiten weiter zügig voran“, sagt LIVA-Marathonkoordinator Wolfgang Scheibner. Auf dem Weg zum „grünen Pickerl“ werden schon jetzt viele Maßnahmen umgesetzt. Das Projekt ist dabei kein Alleingang, alle Partner des Marathons sind im Gleichschritt in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs.

