"Da kriege ich immer noch richtige Gänsehaut"

Lockere acht Kilometer joggte Richard Ringer gestern die Donau entlang, um sich für den Kick-off-Abend zum 21. Oberbank Linz Donau Marathon warmzulaufen. Der Marathon-Europameister aus Überlingen am Bodensee hat harte Trainingswochen hinter sich. Was der 33-Jährige, der letzten Sommer in München deutsche Sport-Geschichte geschrieben hat, noch vorhat, verriet er im OÖN-Interview.