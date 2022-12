„Ein Clown auf der Tribüne“: ORF-Kommentator machte sich über Infantino lustig

Nicht nur die brasilianische Mannschaft zeigte sich beim klaren 4:1-Sieg im Achtelfinale gegen Südkorea in Angriffslaune – auch ORF-Kommentator Daniel Warmuth ging während der Übertragung verbal in die Offensive. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino von der internationalen Regie ins Bild geholt, was Warmuth zu einem verbalen Seitenhieb veranlasste: „Der Zirkus ist hier im Stadion. Da darf ein Clown auf der Tribüne auch nicht fehlen“.

Zu einer ganz ähnlichen Wortmeldung ließ sich Magenta-TV-Mann Christian Straßburger während des Gruppenspiels zwischen Ecuador und Senegal (1:2) hinreißen. Als Infantino gezeigt wurde, verglich Straßburger das Stadion mit einer Manege, „doch anders als im Zirkus sitzen die Clowns auf der Tribüne.“

Doch nicht nur von TV-Kommentatoren, sondern auch von Fans in den Stadien hat der FIFA-Präsident bereits sein Fett abbekommen. Beim Duell zwischen Wales und England (0:3) wurde Infantino auf der Videowall im Ahmad-bin-Ali-Stadion eingeblendet, was die britischen Fans nicht gerade in Freudentaumel versetzte.