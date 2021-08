Vorwärts-Kicker nach Tritt in den Hoden operiert

Brandstätter musste in der 31. Minute bei einem Zweikampf im Mittelfeld einen Tritt in den Hoden einstecken. Der 25-jährige Schwanenstädter spielte danach zwar noch bis zum Schlusspfiff weiter, Untersuchungen am Montag ergaben aber eine schwerwiegendere Verletzung, die eine Operation notwendig machte. Der Mittelfeldspieler wurde bereits erfolgreich operiert und wird dem SKV voraussichtlich in ein bis zwei Wochen wieder zur Verfügung stehen.

Bilic, der von Trainer Andreas Milot zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, musste gegen Blau-Weiß in der 89. Minute mit Verdacht auf Jochbeinbruch wieder vom Feld. Zum Glück handelt es sich aber nur um eine Prellung mit leichter Gehirnerschütterung, Bilic fällt dennoch aus.

Michael Halbartschlager, Ikenna Ezeala und Aleksandar Maric arbeiten weiter an ihrem Comeback, Christoph Freitag und Bernhard Staudinger sind noch krank.