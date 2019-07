Reifeprüfung für ein junges Team

„Mit Sicherheit ist unsere Mannschaft eine der jüngsten in der Geschichte des oberösterreichischen Fußballs, die den Meistertitel geholt hat“, sagt Christian Wascher, Klubmanager der Blau-Weiß-Jungs. Die Nachwuchsmannschaft des FC Blau-Weiß Linz holte mit einem Durchschnittsalter von 17,5 Jahren den Titel der Bezirksliga Nord. Die Saison sei für die Fußballer sehr gut insgesamt abgelaufen, sagt der Klubmanager: „Natürlich gab es mitunter Rückschläge, doch die Mannschaft hat diese hervorragend weggesteckt und sich weiterentwickelt.“

Prinzipiell seien alle Gegner sehr gut in Form gewesen und hätten das Team stets herausgefordert: „Es war eine tolle Liga, mit sehr guten Mannschaften.“ Höhepunkt war für ihn das Spitzenspiel im Donauparkstadion gegen den Tabellenzweiten SV Freistadt: „Dort konnten wir vor rund 600 Fans den Titel mit einem 4:0-Heimerfolg in der vorletzten Runde fixieren“, sagt Wascher.

Während der Saison musste das Team der Blau-Weiß-Jungs einen Trainerwechsel verkraften: Cheftrainer Ernö Doma, der die Mannschaft seit Anfang 2018 geformt hatte, musste kurzfristig als Interimstrainer bei den Profis einspringen. Mit Robert Bartosiewcz habe man einen sehr engagierten und erfahrenen Ersatz finden können. „Er führt die erfolgreiche Arbeit nahtlos fort. Wir konnten in den vergangenen Jahren junge Talente gut weiterentwickeln.“ Im Verlauf der Saison wurde die Mannschaft von Spiel zu Spiel reifer, mutiger und effektiver, sagt der Klubmanager: „Sie war stets unter den Top-Drei-Teams der Liga und lieferte sich mit SV Freistadt und Union Lembach ein spannendes Titelrennen.“

Die Mannschaft behielt auch trotz ihrerJugend im Meisterfinish die Nerven und fixierte mit begeisterndem Offensivfußball vorzeitig den Meistertitel.

Klare Pläne für die Zukunft

Die Pläne für die nächste Saison bei den Blau-Weiß-Jungs sind für Klubmanager Christian Wascher klar: „Wir wollen unseren jungen Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln, und wollen uns in der Liga konsolidieren.“ Ein weiteres wichtiges Ziel für die Mannschaft ist es, vermehrt junge Spieler in das Profiteam zu bringen, wie Joel Dombaxi, der vor kurzem einen Profivertrag erhalten hat.

Namen und Fakten

Gründungsjahr: 1997

Sportvorstand: David Wimleiter

Sportchef: Werner Mayer

Klubmanager: Christian Wascher

Nachwuchsleiter: Christian Hölzl

Kassier: Gerhard Pieringer

Funktionäre: Pascal Ebner, Gerald Oberndorfinger, Sebastian Krammer, Gerald Schmied, Manuel Neubauer, Gerhard Schaufler, Ismael Salai, Karin Artner, Svetislav Jagodic, Robert Bartosiewicz

Trainer: Ernö Doma

Kader: Bastian Horner, Andreas Tokic, Salid Amadu, Dominik Ivkic, Daniel Knezevic, Kürsat Yigit, Milan Ziric, Dusan Zuza, Philipp Ablinger, Amar Beslagic, Milos Dzinic, Seabstien Musongi, Tarik Secic, Shqiprim Vojvoda, Konrad Walaszek, Samir Mehmeti, Mathias Ablinger, Emmanuel Acheampong, Anes Avdic, Nail Cohodar, Yunus Karakaya, Luka Kevkhishvili, Manuel Knezevic, Stefan Marcinkovic, Muhamed Oascanin, Nicolas Schmid, Ylltrim Sulejmani, Rinor

Xhemaili

