Jetzt steigt für Ried bereits am Samstag gegen Altach das erste echte Finale

"Ein Punkt ist ein Punkt, und der kann wichtig sein zum Schluss. Darauf können wir aufbauen", sagte Ried-Trainer Maximilian Senft nach dem 1:1 in der Fußball-Bundesliga gegen die WSG Tirol. Der Coach der Innviertler hat recht: In der Qualifikationsgruppe kann am Ende der Saison jeder Punkt entscheidend sein. Eines ist aber auch gewiss: Die Wikinger müssen jetzt auch endlich einmal zu siegen beginnen – am besten am Samstag beim unmittelbaren Konkurrenten Altach.

Aktuell liegt Ried zwei Punkte hinter den Vorarlbergern – aufgrund des mitgenommenen Sterns des Ländle-Teams nach dem Grunddurchgang werden die Rieder bei Punktegleichheit aber zurückgereiht. Deshalb ist das Auswärtsspiel gegen den Tabellenelften gleich ein erstes echtes Endspiel, in dem gilt: Verlieren verboten – sonst würde der Rückstand bereits auf fünf Punkte anwachsen. "Dann wird es richtig schwierig. Aber wir haben vor wenigen Wochen in Altach bereits gewonnen, fahren auch jetzt dorthin, um einen Sieg einzufahren", gibt Sportchef Thomas Reifeltshammer die Richtung vor.

Ried-Trainer Maximilian Senft Bild: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Es war der bisher einzige volle Erfolg in der Sechs-Spiele-Ära von Senft. Zumindest auf dem Punktekonto hat sich der Trainerwechsel der Innviertler noch nicht voll ausgezahlt. Vergleicht man die Punkteausbeute der anderen Quali-Teams unter ihren Neo-Coaches, haben die Rieder die schwächste Bilanz: Unter Senft wurden durchschnittlich lediglich 0,83 Punkte geholt. Bei Markus Schopp und Hartberg sind es 1,22 Punkte (neun Spiele), bei Klaus Schmidt mit Altach 1,33 Punkte (drei Spiele) und bei WAC-Coach Manfred Schmid sogar 1,4 Punkte (in fünf Spielen). Trotzdem ist sich Rieds sportliche Führung bezüglich des Vertrauens in den 32-Jährigen einig – wie auch Sport-Vorstand Wolfgang Fiala am Freitag den OÖN verraten hat: "Er macht einen guten Job. Ein Trainerwechsel garantiert auch keinen Erfolg."

Die Rieder müssten sich mit dem letzten Platz wohl auch nicht beschäftigen, wenn man endlich einmal seine Chancen verwerten würde. Sinnbildlich dafür Leo Mikic im jüngsten Spiel gegen Tirol: Im Finish vergab der 25-Jährige den Lucky-Punch kläglich.

Kaderänderungen im Sommer

Mit lediglich 18 erzielten Toren hat Ried weiter die schwächste Offensive der Liga – auch unter Senft gelang von den fünf erzielten Liga-Toren lediglich ein Treffer aus dem laufenden Spiel heraus. "Da werden wir im Sommer etwas ändern müssen", sagt Reifeltshammer klar. Weshalb auch die Option bei Seifedin Chabbi – auf den im Kampf um den Klassenerhalt zwar große Stücke gehalten werden, der in dieser Bundesliga-Saison aber erst zwei Tore erzielen konnte – nicht gezogen wurde. "Es ist kein Geheimnis, dass er für uns kein billiger Spieler ist. Er kann sich jetzt in der entscheidenden Phase aber noch beweisen und sich unverzichtbar machen." Ein Schlüsselspieler im Saisonfinish wird auch Goalie Samuel Sahin-Radlinger sein. Der Vertrag mit dem Rieder Publikumsliebling wurde um drei Jahre verlängert. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass der 30-Jährige den Weg mit Ried wohl nur im Oberhaus mitgeht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.