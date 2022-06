3:0 in Kroatien! Traumstart für Österreich in die „Ära Rangnick“

Viel hatte man sich beim Debüt von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vorstellen können. Dass Österreichs Fußball-Nationalmannschaft aber auswärts gegen Vizeweltmeister Kroatien mit 3:0 (1:0) gewinnen würde und die 18.000 Fans in Osijek ihr eigenes Team mit Pfiffen verabschieden würden, wäre wohl niemandem in den Sinn gekommen. Natürlich muss man den Ball flachhalten – denn der 3:0-Vorsprung, den die ÖFB-Auswahl nach 57 Minuten herausgeschossen hatte, entsprach nicht den Kräfteverhältnissen.

Sehr wohl war die Handschrift von Neo-Teamchef Rangnick bereits von Beginn an zu sehen gewesen. Das 3-5-2-System war keine Überraschung gewesen, der Einsatz von Andreas Weimann auf der linken Seite und Karim Onisiwo als zweite Spitze hingegen schon. Das ÖFB-Team agierte deutlich kompakter und laufstärker als zuletzt – man merkte, dass die Spieler trotz hochsommerlicher Verhältnisse von Anfang an am Anschlag spielten.

Rangnicks Handschrift

Die Pressinglinie, ab der die Gegner attackiert wurden, war deutlich höher. Die Mittelfeldspieler attackierten früh – und für den Gegner sichtlich unangenehm. Dahinter hatte die hochstehende Dreier-Abwehr – erstmals mit dem Trio Kevin Danso, Gernot Trauner und Maximilian Wöber – zu Beginn noch leichte Abstimmungsprobleme. Speziell Danso schien anfällig.

Die Kroaten verließen sich vor allem auf die individuelle Klasse – auch wenn Superstar Luka Modric vorerst nur auf der Ersatzbank Platz genommen hatte. Wenn es im eins gegen eins oder nach einem der präzisen Diagonalpässe dann doch einmal Platz gab, war der oberösterreichische Torhüter Heinz Lindner zur Stelle. Er hielt gegen Pasalic (19.) und Kramaric (30.) – und hatte Glück, als Stefan Lainer beinahe ein Eigentor fabrizierte (8.).

Aber Österreichs Team trat als echte Einheit auf. Das kollektive Abwehrverhalten und auch die Umschaltmomente wurden von Minute zu Minute besser – und auch mit dem 1:0 belohnt. Ein kurzer Antritt von Marko Arnautovic, etwas Platz und ein platzierter Schuss von der Strafraumgrenze bedeuteten die 1:0-Führung (41.).

Bereits zur Halbzeit wechselte der Neo-Teamchef erstmals durch – und stellte auf eine Vierer-Abwehr um. Damit wurden der Zugriff im Mittelfeld erhöht und die Außenspieler entlastet. Arnautovic, Onisiwo und Lainer machten Michael Gregoritsch, Nicolas Seiwald und Clemens Trimmel Platz. Am Pressing änderte sich auch in der neuen Formation nichts, dafür gab es plötzlich ein Chancenplus.

Doppelschlag zur Entscheidung

Erst „verhungerte“ Gregoritschs Schuss noch, nachdem er alleine auf das Tor zugelaufen war. Drei Minuten später machte er es dann besser – nach herrlicher Vorlage von Wöber verwertete der Steirer direkt (54.). Und als Marcel Sabitzer 180 Sekunden später das 3:0 nachlegte, gab es sogar Pfiffe der kroatischen Fans gegen die eigene Mannschaft (57.).

Danach lag es an der kompakten Teamleistung der ÖFB-Auswahl, dass nur noch bei der Einwechslung von Modric wirklich applaudiert wurde. Den größten Applaus verdiente das ÖFB-Team, das die „Ära Rangnick“ beeindruckend begonnen hatte. „Meine Damen und Herren, wir gratulieren Österreich“, sagte der Stadionsprecher nach dem Schlusspfiff. „Mit der ersten halben Stunde war ich überhaupt nicht zufrieden, der Rest sah nach Fußball aus“, bilanzierte Rangnick. „Es war ein guter Start.“

ÖFB-Verteidiger Wöber war überglücklich. „Es war ein richtig, richtig guter Auftritt. Ich glaube, genauso stellt sich jeder in Österreich das Nationalteam vor, dass wir mit den Besten mithalten können“, betonte der Salzburg-Spieler.

Dänemark schlug den Weltmeister

Am Montag (20.45 Uhr) bekommt es die rot-weiß-rote Mannschaft beim zweiten Akt der UEFA Nations League zum dritten Mal binnen 14 Monaten mit EURO-Semifinalist Dänemark zu tun. Die beiden jüngsten Niederlagen in der WM-Qualifikation (0:4/h, 0:1/a) tangieren Ralf Rangnick, der sein Heimdebüt auf der Bank feiern wird, nicht.

„Statistiken sind dazu da, um sie zu ändern. Wir sind klarer Underdog, aber das macht es noch interessanter“, sagte der 63-jährige Deutsche, dem dann Champions-League-Triumphator David Alaba (Real Madrid) erstmals zur Verfügung stehen sollte.

Am Freitag waren die Dänen in Saint-Denis im Einsatz und schlugen den amtierenden Weltmeister Frankreich, der am kommenden Freitag in Wien antreten wird, 2:1 (0:0). „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Dänemarks Teamchef Kasper Hjulmand, der den bei der EURO kollabierten Christian Eriksen von Beginn an aufgestellt hatte. Matchwinner war aber „Joker“ Andreas Cornelius (68., 89.).