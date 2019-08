Nach dem LASK-Aus: Keine Ausreden und Vorfreude auf die Europa-League

Es war am Donnerstag, kurz nach 1.30 Uhr früh, als die Spieler des LASK nach dem 1:2 gegen Club Brügge am Flughafen im belgischen Ostende eintrafen. Jeder erhielt von den bereits wartenden Fans, Sponsoren und Vorstandsmitgliedern seinen Einzelapplaus, nachdem die (umfangreiche) Sicherheitskontrolle passiert worden war.

Wirklich freuen konnte sich kein Akteur darüber. Zu groß war die Enttäuschung nach der verpassten Chance auf die Champions-League-Gruppenphase. Dazu mischte sich deutlicher Ärger, weil man zwar gut gespielt, aber auch das Potenzial nicht voll ausgeschöpft hatte. "Brügge ist verdient aufgestiegen. Wir brauchen jetzt keine Ausreden wie den Videobeweis beim Elfer aus dem Hinspiel oder Sonstiges suchen. Wir haben nicht jene Leistung gebracht, die wir bringen hätten können. Das muss analysiert werden, ist aber auch einfach Teil des Fußballs", sagte LASK-Präsident Siegmund Gruber, nachdem die größte Enttäuschung verraucht war.

Schließlich wartet mit der Europa-League-Gruppenphase jetzt kein Trostpreis, sondern ein Haupttreffer. Das garantieren schon die Gegner von Arsenal London über Manchester United, die deutschen Klubs Wolfsburg und Mönchengladbach bis AS Roma und richtig viel Geld, das es zu verdienen gibt.

Ab 13 Uhr werden in Monaco die zwölf Gruppen ausgelost. Die ersten zwei Teams jeder Gruppe steigen auf. Zu den Einnahmen aus den drei ausverkauften Heimspielen auf der Linzer Gugl dürfen sich die Linzer über folgende weitere Europacupprämien freuen:

5 Millionen Euro für das verlorene Champions-League-Play-Off

für das verlorene Champions-League-Play-Off 2,9 Millionen Euro Startgeld

Startgeld 190.000 Euro pro gewonnenem Punkt

pro gewonnenem Punkt 1 Million Euro im Falle des Aufstiegs

im Falle des Aufstiegs 500.000 Euro extra für den Gruppensieg

Nur 7200 Tickets im Verkauf

Morgen beginnt ab 9 Uhr der Online-Verkauf für die Abonnenten. Von den rund 13.800 verfügbaren Plätzen im Linzer Stadion kann der LASK aktuell nur 7200 an seine Fans verkaufen. Der Rest ist (vorerst) geblockt. Alleine der europäische Fußball-Verband UEFA erhält zum Beispiel 1400 Tickets. Speziell bei einem Topgegner kann es leicht sein, dass das gesamte Kontingent von der UEFA genützt wird.

Dazu kommen unter anderem die VIP-Plätze, Sponsoren-Kontingente und der Auswärtssektor, der 1200 Plätze umfassen muss. Sollten die Abobesitzer also ordentlich zuschlagen, werden wohl sehr wenige bis gar keine Karten in den freien Verkauf gehen, der am 3. September beginnt.

Video: Die besten Szenen vom Rückspiel in Brügge zum Nachsehen.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at