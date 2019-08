Europa League: LASK live im Free-TV

Einen ganz großen Vorteil hat die Fußball-Europa-League auf jeden Fall: Im Gegensatz zur Champions League werden alle Spiele des LASK auch ausführlichst im Free-TV zu sehen sein. PULS 4 überträgt pro Runde ein Spiel der Gruppenphase live. Ob die Partie des LASK oder jene des Wolfsberger AC live gezeigt wird, kann der Sender Runde für Runde selbst entscheiden – und sich mit der Wahl der Partie bis zu einer Woche vor dem Anpfiff Zeit lassen. Speziell gegen Ende der Gruppenphase wird dieses Zeitfenster auch ausgenützt.

Sportchef Bernd Birnbaum: "Auch das zweite Spiel wird es in einer ausführlichen Zusammenfassung im unmittelbaren Anschluss an das Live-Spiel zu sehen geben. Alle Tore aus den weiteren Gruppenspielen runden unseren typischen Europa-League-Abend ab." Wer sicher sein will, jedes Spiel des LASK live im Fernsehen zu sehen, ist beim Streamingdienst DAZN bestens aufgehoben. "Ganz einfach: Wir übertragen alles live", bestätigt PR-Chef Matthias Folkmann. Das monatlich kündbare DAZN-Abo kostet 11,99 Euro, ein Jahresabo 119 Euro. Der ORF und Sky haben keine Live-Rechte für die Europa League. Der LASK wird seine Spiele in der Europa League drei Mal um 19 Uhr und drei Mal um 21.05 Uhr beginnen.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at