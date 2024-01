Darboe: Sampdoria Genua statt LASK?

Beim Cup-Schlager am Freitag gegen Salzburg wäre (Ex)-LASK-Spieler Ebrima Darboe sowieso nicht dabei gewesen. Zu viele Trainingseinheiten hat der mit Gambia beim Afrika-Cup weilende Mittelfeldspieler in der Vorbereitung verpasst, nachdem er bereits im Herbst meist verletzt gewesen war. Auch wenn die offizielle Bestätigung fehlt, so dürfte das Kapitel geschlossen sein. Wie die stets perfekt informierten Transfer-Insider von "tuttomercatoweb.com" berichten, verhandelt Darboes Stammverein AS Roma bereits mit dem Zweitligisten Sampdoria Genua über eine Verpflichtung für das Frühjahr. Das muss im Umkehrschluss bedeuten, dass der Vertrag mit dem LASK bereits aufgelöst ist. Die Linzer hatten mit AS Roma einen Leihvertrag bis Saisonende samt Kaufoption abgeschlossen. Ohne ein "Ja" des LASK könnte Roma gar nicht verhandeln. Nach OÖN-Infos war Darboe auch zuletzt nicht mehr beim Training dabei. Die Konkurrenz um einen Platz im Zentrum ist auf Sicht zu groß. (haba)

