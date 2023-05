Vorwärts Steyr hat ein Finale gegen den Abstieg, Blau-Weiß bleibt im Titelrennen

Die Titel- und Abstiegsentscheidungen in der zweiten Fußball-Liga sind auf die letzte Runde vertagt. Wobei der FC Blau-Weiß Linz trotz des 1:0 (0:0) bei den Rapid Amateuren weiterhin auf fremde Hilfe angewiesen ist, weil der GAK Amstetten mit 3:0 bezwang. Vorwärts Steyr kann es im Abstiegskampf nach dem 1:0 (1:0) gegen die Vienna noch aus eigener Kraft schaffen – benötigt beim Finale am 4. Juni (14.30 Uhr) gegen die Admira auswärts aber einen Sieg.

Blau Weiß Linz: Praktisch in der gleichen Sekunde trafen der FC Blau-Weiß Linz beim 1:0 gegen die Rapid Amateure und Tabellenführer GAK beim 3:0 gegen Amstetten zur 1:0-Führung. Fally Mayulu, nächste Saison bei Rapid unter Vertrag, erlöste eine überlegene, aber auch nervös auftretende Blau-Weiß-Truppe mit einem „Edelroller“ ins lange Eck (51.). Das sollte am Ende reichen. Trainer Gerald Scheiblehner: „Der Sieg war vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit absolut verdient.“ St. Pölten ist nach dem gestrigen 1:2 gegen den FAC aus dem Titelrennen draußen. Negativ für Blau-Weiß: FC Dornbirn, der Gegner des GAK zum Abschluss, ist nach dem 2:0 gegen Horn gerettet. Scheiblehner: „Ich kenne meinen Trainerkollegen Thomas Janeschitz gut. Ich weiß, dass er mit Dornbirn trotzdem alles geben wird.

SK Vorwärts Steyr: Mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen die Vienna konnte sich der SK Vorwärts Steyr zumindest einmal in ein Finale retten. Beim Auswärtsspiel gegen die Admira wird nächste Woche im direkten Duell der dritte Absteiger fixiert. Der Vorwärts hilft dabei nur ein Sieg, der Admira genügt ein Remis, um es aus eigener Kraft zu schaffen. Alle anderen Teams, die vor der Admira und Vorwärts liegen, sind gerettet. Die Amateure von Rapid und der Austria sind bereits fix abgestiegen. Nach einem Foul an Tolga Günes verwertete Murat Satin den verhängten Foulelfmeter mit einem Schuss ins rechte Eck zum Sieg (41.).

Vöcklamarkts bitteres 1:2

Erst in der 95. Minute musste sich Regionalligist Vöcklamarkt in Leoben 1:2 geschlagen geben. Damit bleiben die Obersteirer in der Tabelle vor den LASK Amateuren auf Platz eins. Bei einem Unentschieden wären die Schwarz-Weißen vorbeigezogen. Doppelt bitter für Vöcklamarkt vor den letzten beiden Runden: Weil Treibach gegen SAK Klagenfurt in der Nachspielzeit ein 1:2 in einen 3:2-Sieg drehte, beträgt Vöcklamarkts Abstand auf Platz 14 nur noch zwei Punkte.

Seit heute fix: Im schlimmsten Fall müssen aus der Regionalliga Mitte maximal drei Teams absteigen. Sollte sich Vorwärts Steyr in der zweiten Liga noch retten, dann reicht auch der 14. Platz noch zum Klassenerhalt.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

