Fix: Neuer Klub von Steyrer Kevin Stöger steht fest

Die Zukunft von Kevin Stöger ist geklärt! Der 30-jährige Österreicher wechselt zur neuen Saison 2024/25 ablösefrei vom VfL Bochum zu Borussia Mönchengladbach. Stöger unterschreibt in Gladbach einen Vertrag bis Juni 2027.

Der Mittelfeldspieler blickt auf die beste Saison seiner bisherigen Karriere zurück. Mit acht Toren, 13 Assists, und drei direkten Torbeteiligungen im Relegations-Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf hatte er enormen Anteil am Klassenerhalt der Bochumer. Stöger: "Kevin ist ein gestandener Bundesligaspieler und hat sich bei seinen letzten Stationen zu einem echten Führungsspieler entwickelt", so Roland Virkus, Gladbachs Geschäftsführer Sport. "Darüber hinaus bringt er viel Torgefahr mit – als Vorbereiter durch kluge Zuspiele, nach Standards und nach Flanken oder auch als Torschütze."

Stöger, der zuletzt auch mit einer Rückkehr in die Heimat zum LASK in Verbindung gebracht wurde, startet voller Zuversicht in das neue Abenteuer: "Ich freue mich darauf, die Mannschaft und das Trainerteam persönlich kennenzulernen. Ich will das Maximum herausholen, bin extrem hungrig und habe große Lust darauf, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben."

