LASK und Blau-Weiß: Linzer Bundesliga-Duo feiert Testspiel-Siege

Der LASK gewann gegen den deutschen Drittligisten 1860 München 1:0, Stadtrivale Blau-Weiß gelang beim 2:0 gegen Sturm Graz eine Überraschung.

In den jüngsten fünf Liga-Spielen erzielten die Athletiker keinen Treffer – beim heutigen Testspiel landete das runde Leder bereits nach vier Minuten im Tor: Felix Luckeneder traf nach einer Ecke per Kopf – und beschenkte sich an seinem 30. Geburtstag somit selbst.

Es sollte eines der wenigen Highlights im ersten Abschnitt am gut besuchten LASK-Platz bleiben. Die Linzer kontrollierten weitgehend das Spielgeschehen, ohne jedoch die großen Tormöglichkeiten vorzufinden. Ein Abschluss von Elias Havel war nur knapp am Tor vorbeigegangen, auf der Gegenseite bewahrte die Außenstange den LASK nach einer schnellen Umschaltaktion der Münchner über Serhat-Semih Güler vor einem Verlusttreffer.

In der zweiten Halbzeit blieben ein Distanzschuss von Branko Jovicic (53.) sowie ein Kopfball von Havel nach einem Freistoß (72.) die einzigen nennenswerten LASK-Möglichkeiten. Die 60er hatten wiederum bei einem Stangenschuss von Fynn Lakenmacher nach 74 Minuten zum zweiten Mal Pech mit dem Aluminium.

In der Schlussphase durfte neben den Youngsters Yanis Eisschill, Armin Haider und Marco Schabauer auch Ibrahim Mustapha ran – der Angreifer feierte nach mehrmonatiger Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung sein Comeback. Die letzten Möglichkeiten verzeichneten allerdings die Gäste: Lakenmacher scheiterte zunächst ein weiteres Mal an der Stange (87.), ehe er Sekunden später den Ball knapp am Tor vorbeischob.

Blau-Weiß besiegt Sturm Graz

Bei Blau-Weiß jubelte Stürmer Ronivaldo über beide Treffer. Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner war gegen Österreichs Tabellenzweiten über weite Strecken der Partie tonangebend.

Der steirische Gegner trat aufgrund vieler Teamspieler aber stark ersatzgeschwächt auf - im Finish standen auf Seiten der Schwarz-Weißen sogar ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger auf dem Platz.

Einen klaren Testspielsieg feierte die SV Ried: Die Innviertler schossen Zweitliga-Rivale Stripfing 6:1 ab.

LASK – 1860 München 1:0 (1:0)

Tor: Luckeneder (4.)

Aufstellung LASK: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Bello (46. Ba); Jovicic; Flecker (77. Schabauer) , Copado (77. Eisschill), Pintor (77. Haider) ; Havel (77. Mustapha), Usor

Sturm Graz – BW Linz 0:2 (0:1)

Tore: Ronivaldo (33., 56.)

Aufstellung BW Linz: Schmid; Pasic (46. Krainz), Maranda, Fa. Strauss (63. Softic); Schantl (63. Gölles), Briedl (63. Brandner), Koch, Pirkl (63. Windhager); Noß, Mensah, Ronivaldo (63. Dobras)

Stripfing – SV Ried 1:6 (1:3)

Tore: Grosse (4., 9.), Bajic (22.), Marinsek (62.), Eza (70., 85.)

Aufstellung SV Ried: Leitner (46. Wendlinger); Ungar, Havenaar, Steurer; Schendl, Mayer (46. Marinsek), Celic (46. Seufert), Bumbergre (46. Lumor); Bajic (46. Eza), Grosse, Pomer

Autor Raphael Watzinger