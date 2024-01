Bundesliga-Transfers: Wolfsberg kassiert für Bamba

Acht Tore erzielte Mohamed Bamba in 17 Pflichtspielen im Herbst für Wolfsberg, der 22-jährige Angreifer von der Elfenbeinküste bereitete dazu vier Treffer vor. Zwei Wochen vor dem Frühjahrsauftakt gegen Rapid dürften die Kärntner nun ihren Mittelstürmer verlieren. Zuerst berichtete "Sky" über das Interesse Lorients an Bamba, laut "Kurier"-Informationen soll er bereits seinen Medizincheck beim französischen Erstligisten absolviert haben.

Beim Letzten der Ligue 1 steht bereits Adrian Grbic unter Vertrag. Im Sommer 2020 war der gebürtige Wiener um neun Millionen Euro von Clermont verpflichtet worden, unter dem damaligen ÖFB-Teamchef Franco Foda debütierte er in der Nationalmannschaft und erzielte in neun Einsätzen vier Tore. Durchsetzen konnte sich Grbic in Lorient aber nie, zwischenzeitlich wurde er an Arnheim und Valenciennes verilehen. Seit der Rückkehr im vergangenen Sommer spielt er nur eine Statistenrolle: Zwei Mal stand er im Kader, nur gegen Metz kam er zum Einsatz.

Jetzt kommt mit Bamba ein weiterer Konkurrent, der in Wolfsberg nur eine halbe Saison Anlauf brauchte. Er ist der dritte Stürmer, den die Kärntner aus Israel geholt haben und nun teuer verkaufen - nach Shon Weissmann (2020 zu Valladolid) und Tai Baribo (im vergangenen Sommer zu Philadelphia).

Heraf baut Lustenau um

Ex-Ried-Trainer Andreas Heraf trimmt Lustenau auf die Mission Klassenerhalt hin - und vertraut dabei auf alte Bekannte. Alle bisherigen Neuzugänge kennt er von Ex-Klubs: Leo Mikic (neu von Jeonnam) und Luca Meisl (Beerschot) aus seiner Zeit in Ried, Nico Gorzel (vereinslos) und Paterson Chato (Osnabrück) vom Kurzengagement bei Türkgücü München. Boris Moltenis hat hingegen bei Lustenau ausgespielt: Der Nationalspieler Martiniques wechselt zum französischen Drittligisten Sochaux. Erst im Sommer hatte der 24-jährige Verteidiger bei Lustenau unterschrieben und spielte insgesamt elf Mal für die Vorarlberger.

Bisherige Wintertransfers in der Bundesliga

FC Salzburg

Zu: Horn (D, vereinslos)

Ab: Piatkowski (Pol, Granada, Leihe), Mantl (D, Viborg, Leihe), Mendes (Bra, Bragantino, Leihe)

Horn (D, vereinslos) Piatkowski (Pol, Granada, Leihe), Mantl (D, Viborg, Leihe), Mendes (Bra, Bragantino, Leihe) SK Sturm Graz

Zu: Jaros (Cze, Liverpool, Leihe), Biereth (Den, Arsenal, Leihe)

Ab: Demaku (Altach, Leihe)

Jaros (Cze, Liverpool, Leihe), Biereth (Den, Arsenal, Leihe) Demaku (Altach, Leihe) LASK

Zu: Berisha (Kos, vereinslos, zuletzt Reims), Copado (D, Bayern München II)

Ab: Balic (Lodz), Anselm (V. Köln, Leihe)

Berisha (Kos, vereinslos, zuletzt Reims), Copado (D, Bayern München II) Balic (Lodz), Anselm (V. Köln, Leihe) TSV Hartberg

Ab: Lang (Sturm, nach Leihe, zu Rapid), Lemmerer (Amstetten, Leihe), Karamarko (Cro)

Lang (Sturm, nach Leihe, zu Rapid), Lemmerer (Amstetten, Leihe), Karamarko (Cro) SK Austria Klagenfurt

Zu: Loune (Mar, Nürnberg, Leihe)

Ab: May (D, V. Berlin, Leine)

Loune (Mar, Nürnberg, Leihe) May (D, V. Berlin, Leine) SK Rapid

Zu: Lang (Sturm Graz, nach Leihe in Hartberg)

Ab: Kühn (D, Celtic Glasgow), Bajic (Ried), Greil (Sandhausen)

Lang (Sturm Graz, nach Leihe in Hartberg) Kühn (D, Celtic Glasgow), Bajic (Ried), Greil (Sandhausen) Wolfsberger AC

Zu: Morgenstern (Lendorf)

Ab: Bukusu (D)

Morgenstern (Lendorf) Bukusu (D) FK Austria Wien

Ab: Braunöder (Como, Leihe), Baltaxa (Isr, Maccabi Tel Aviv), Jukic (Sotschi)

Braunöder (Como, Leihe), Baltaxa (Isr, Maccabi Tel Aviv), Jukic (Sotschi) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Joao Luiz (Bra, Bregenz)

Ab: Hofer (Salzburg, nach Leihe, zu Liefering)

Joao Luiz (Bra, Bregenz) Hofer (Salzburg, nach Leihe, zu Liefering) SCR Altach

Zu: Demaku (Sturm, Leihe), Diawara (Mli, Landskrona)

Ab: Bischof (Rapid, Leihe zu Vienna)

Demaku (Sturm, Leihe), Diawara (Mli, Landskrona) Bischof (Rapid, Leihe zu Vienna) WSG Tirol

Ab: Ertlthaler (Tychy)

Ertlthaler (Tychy) SC Austria Lustenau

Zu: L. Meisl (Beerschot), Mikic (Cro, Jeonnam), Gorzel (vereinslos, zuletzt Aue), Chato (D, Osnabrück)

Ab: J. Schmid (Fra, Niederkorn), Moltenis (Fra, Sochaux)

