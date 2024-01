Warum ein Kameramann für Jürgen Klopp zum "Freund fürs Leben" wurde

Völlig verdient besiegte der FC Liverpool am Montagabend Newcastle United mit 4:2 und sprang an die Tabellenspitze. Riesengroß war dabei auch die Erleichterung bei Jürgen Klopp. Eine Kamera des TV-Senders Sky Sports verfolgte den Coach, der mit den Fans feierte. Doch plötzlich verlor der 56-Jährige seinen Ehering.

Sofort machte sich Klopp auf die Suche. Keine leichte Aufgabe auf dem matschigen Rasen in Anfield. Doch nur wenige Sekunden später rettete ihn ein Kameramann, der den Ring erspäht hatte. Zur großen Freude von Klopp, der das Schmuckstück sofort küsste. "Oh mein Gott, das wäre wirklich schrecklich gewesen", schilderte Klopp bei Sky. "Ich habe ihn einmal in meinem Leben verloren - ich brauchte einen professionellen Taucher, weil es im Meer war. Ab und zu, wenn ich ein, zwei Kilo abnehme, passt er nicht mehr." Der Kameramann sei nun übrigens ein "Freund fürs Leben" …

