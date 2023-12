Österreich startet in der Fußball-EM 24 gegen Frankreich

Eine sehr starke Gruppe, in die Österreich gezogen wurde.

Die Österreicher treffen auf Topfavorit Frankreich, die Niederlande und den Play-off-Sieger aus Pfad A. Diesen ermitteln im März Polen, Estland, Wales und Finnland. Auftaktgegner des ÖFB-Teams in EM-Gruppe D sind am 17. Juni in Düsseldorf die Franzosen.

Danach geht es für die Auswahl von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick jeweils in Berlin gegen den Play-off-Sieger (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni). Das ergab die Turnierauslosung am Samstag in Hamburg. Die beiden Topteams jeder Gruppe sowie die vier besten von sechs Gruppendritten ziehen ins Achtelfinale ein.

Wer sind unsere Gegner

FRANKREICH:

Teamchef: Didier Deschamps (seit Juli 2012)

Bekannteste Spieler: Kylian Mbappé (Paris St. Germain), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Olivier Giroud (AC Milan)

FIFA-Weltrangliste: 2.

EM-Teilnahmen (inklusive 2024): 11

WM-Teilnahmen: 16

Größte Erfolge: Weltmeister 1998 und 2018, Europameister 1984 und 2000

Weg zur EM: als Sieger der Quali-Gruppe B qualifiziert

Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 25 Spiele - 9 Siege, 3 Unentschieden, 13 Niederlagen (Torverhältnis: 41:42)

* * *

NIEDERLANDE:

Teamchef: Ronald Koeman (seit Jahresbeginn 2023)

Bekannteste Spieler: Virgil van Dijk (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Memphis Depay (Atletico Madrid)

FIFA-Weltrangliste: 6.

EM-Teilnahmen (inklusive 2024): 11

WM-Teilnahmen: 11

Größte Erfolge: Europameister 1988, Vizeweltmeister 1974, 1978 und 2010, EM-Halbfinalist 1976, 1992, 2000 und 2004

Weg zur EM: als Zweiter der Quali-Gruppe B hinter Frankreich qualifiziert

Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 20 Spiele - 6 Siege, 4 Unentschieden, 10 Niederlagen (Torverhältnis 24:38)

Erste Reaktionen

Peter Schöttel (ÖFB-Sportdirektor): "Wir haben eine sehr, sehr starke Gruppe bekommen. Nichtsdestotrotz sind wir selbstbewusst, werden uns gut vorbereiten und gehen guter Dinge in die Endrunde."

Klaus Mitterdorfer (ÖFB-Präsident): "Es ist sicher keine leichte Gruppe, aber man muss nehmen, was kommt. Ich glaube, wir haben ein tolles Team, das zusammenhält. Daher bin ich auch zuversichtlich, dass wir gegen so schwere Gegner wie Frankreich und Holland bestehen können. Es hängt ja immer sehr viel vom jeweiligen Tag ab und mit der Unterstützung unserer großartigen Fans - warum sollen wir das nicht auch bewältigen? Es ist jedenfalls eine große Herausforderung."

Konrad Laimer (ÖFB-Teamspieler/via ServusTV): "Man kann es nie beeinflussen, welche Gegner wir bekommen. Wie wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, liegt es uns auch gegen größere Nationen zu spielen. Wenn man gegen die Besten spielt, will man auch zeigen, was wir können. Dafür spielen wir jeden Tag Fußball. Es ist natürlich das Größte, bei der Europameisterschaft gegen solche Gegner, die wir jetzt bekommen haben, zu spielen. Wir haben schon oft gesagt, dass wir uns vor keinem verstecken brauchen. Dass wir aber sehr, sehr gute Leistungen brauchen gegen die Nationen ist auch klar."

