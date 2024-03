Klub-Legende bringt Österreicher als Trainer beim FC Bayern ins Spiel

Die Wege von Thomas Tuchel und dem FC Bayern trennen sich nach dieser Saison. Das gab der Klub aus München vor einigen Wochen bekannt. Der Deutsche hatte im Vorjahr von Julian Nagelsmann übernommen und ist somit nach etwas mehr als einem Jahr im Sommer wieder Geschichte in München.

Viele Spekulationen

Seit diese Entscheidung publik gemacht wurde, gibt es viele Spekulationen über den möglichen Nachfolger bei den Bayern. Die Wunschlösung sei demnach Ex-Spieler Xabi Alonso, der derzeit mit Bayer Leverkusen auf Meisterkurs in der Bundesliga ist. Der Spanier wird aber auch immer wieder mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Deshalb brachte Bayern-Klub-Legende Mario Basler nun einen anderen Kandidaten ins Spiel, der nicht nur in Österreich sehr bekannt ist. „Ralph Hasenhüttl, den ich als tollen Trainer empfinde, der so ein bisschen was von Jürgen Klopp hat – alleine schon von den Gesichtszügen her mit dem Bart –, könnte ich mir ganz gut vorstellen“, sagte Basler in der Webshow von „ran“. Der Steirer Hasenhüttl trainierte bisher unter anderem RB Leipzig und Southampton.

