Ex-LASK-Coach Ismael übernimmt englischen Klub

Wie der Klub des österreichischen Tormanns Daniel Bachmann am Mittwochabend bestätigte, folgt der 47-jährige Franzose auf den bisherigen Chefcoach Chris Wilder, der das Team erst nach der 35. Runde übernommen hatte.

Watford hat in der bereits beendeten Saison als Tabellenelfter den Wiederaufstieg verpasst. Ismael war in der Saison 2019/20 beim LASK tätig, sein sportlich durchaus erfolgreiches Engagement ging nach der Affäre um die "Corona-Trainings" überraschend zu Ende. Danach arbeitete er für Barnsley und West Bromwich Albion in der zweiten englischen Liga, zuletzt betreute er Besiktas Istanbul.

