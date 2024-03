Enttäuschendes Urteil für Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer ist topfit, trotzdem hat der gebürtige Welser schon rosigere Zeiten gesehen. Der Strafsenat der deutschen Bundesliga zog den 29-jährigen Legionär von Borussia Dortmund nach dessen Ausschluss beim 2:1 in Bremen (grobes Foul) für zwei Partien aus dem Verkehr.

Was bedeutet, dass Sabitzer nicht nur das Heimmatch gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, sondern auch das emotionale Gastspiel am 30. März in der Münchner Allianz-Arena, der ehemaligen Wirkungsstätte des Mittelfeldmotors.

"Ich möchte die Zeit nicht missen"

Sabitzer hätte liebend gern seinem Ex-Klub FC Bayern den Abend verdorben. "Es ist einfach reizvoll, wenn du die Seiten wechselst und vielleicht ein Bein stellen kannst", sagte der Routinier nach dem 15-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer.

Seine Zeit beim FC Bayern sei "prägend und nicht immer positiv" verlaufen: "Es hat einige Sachen gegeben, die mir nicht so gefallen haben. Aber ich möchte die Zeit nicht missen. Ich bin durch Bayern zu Manchester United und jetzt eben zum BVB gekommen."

"Wir haben das ganze Stadion hinter uns"

Längst ist Sabitzer in Westfalen Stammspieler, vor der Roten Karte ging er neun Mal in Folge über die volle Distanz. Auch am Mittwoch (21 Uhr, Sky, DAZN) wird der Routinier in der Startelf erwartet, wenn Dortmund um den ersten Viertelfinaleinzug in der Champions League seit drei Jahren kämpft. Das 1:1 im Hinspiel in den Niederlanden nährt die Hoffnung. "Es wird eine große Nacht. Wir haben das ganze Stadion hinter uns", betonte BVB-Stürmer Donyell Malen.

Arnautovic-Comeback Anfang April?

Inter Mailand verteidigt ebenfalls ab 21 Uhr (Servus TV) ohne Marko Arnautovic, der wegen seiner Oberschenkelblessur wohl bis Anfang April pausieren muss, einen 1:0-Vorsprung bei Atletico Madrid. Der FC Barcelona hat die Runde der letzten Acht bereits erreicht. Und zwar mit einem spektakulären 3:1-Sieg über Napoli. Torjäger Robert Lewandowski machte in der 83. Minute alles klar.

Der FC Arsenal, Tabellenführer in der englischen Premier League, zitterte sich gegen den FC Porto weiter. Nach einem 1:0-Heimsieg musste beim Gesamtscore von 1:1 ein Elfmeterschießen entscheiden. Die "Gunners" behielten mit 4:2 die Oberhand, die Portugiesen scheiterten zwei Mal vom ominösen Punkt.

Damit stehen sechs der acht Viertelfinalisten fest: Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Barcelona und Arsenal. Durch die Bank klingende Namen.

