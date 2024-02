Endspiel für Tuchel? Die Bayern müssen liefern

Thomas Tuchel steht nach dem 0:3 in Leverkusen unter Druck.

Thomas Tuchel steht unter Beobachtung. Der längst nicht mehr unumstrittene Cheftrainer des FC Bayern muss nach der 0:3-Pleite im Fußball-Bundesliga-Schlager in Leverkusen liefern – am besten schon am Mittwoch (21 Uhr, Servus TV und Sky) im Stadio Olimpico zu Rom, wo das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den Achten der italienischen Serie A, Lazio, über die Bühne geht.

Vor drei Jahren trafen beide Klubs ebenfalls in der Runde der letzten 16 aufeinander, die Münchner hatten in der Endabrechnung leichtes Spiel und mit dem Gesamtscore von 6:2 (2:1/h, 4:1/a) die Nase vorne. Auch dank Jamal Musiala, der damals als 17-Jähriger sein Premierentor in der "Königsklasse" erzielte.

Gemessen an den jüngsten Vorstellungen gehen Insider davon aus, dass es heuer deutlich schwieriger für die Bayern wird. An der Säbener Straße herrscht massive Unruhe. Mittlerweile wird gemunkelt, dass die Stars gegen Coach Tuchel, der beim FC Barcelona hoch im Kurs stehen soll, spielen.

Auch eine Ablöse vor Saisonende scheint nicht aus der Welt, in der Gerüchteküche tauchten die Namen Hansi Flick (Triple-Gewinner mit den Bayern und Ex-DFB-Bundestrainer) und Oliver Glasner auf. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wehrt nach der Blamage von Leverkusen eine Trainerdebatte ab: "Es ändert sich gar nichts." Sky-Experte und DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt das nicht: "Es wäre kein Wunder, würde Tuchel jetzt wackeln. Intern wird definitiv diskutiert, das muss sogar so sein. Alles andere wäre nicht Bayern-like."

Der deutsche Meister klammert sich an den Strohhalm Champions League, sie ist vielleicht die einzige Chance auf einen Titel. Im Herbst traten die Münchner auswärts jedenfalls makellos in Erscheinung, die Matches in Kopenhagen, bei Galatasaray und Manchester United wurden allesamt gewonnen.

Wird Lazio (mit Starstürmer Ciro Immobile) zum Stolperstein, wäre Tuchel nicht mehr zu halten.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

