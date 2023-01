Bobic drohte TV-Reporter Ohrfeige an

Im Anschluss an ein Interview mit Bobic mit ARD-Reporter Uri Zahavi kam es zur verbalen Entgleisung. Da fragte Zahavi nach: „Können Sie verstehen, dass es von außen eine Trainerdiskussion gibt?“ Bobic entgegnete forsch: „Nein.“ Daraufhin bedankte sich Zahavi. Bobic sagte „Bitte“, gabdas RBB-Mikro ab und legte dann nach: „Wenn du noch mal fragst, kriegst du eine gescheuert.“

Am Montag äußerte sich Bobic in der „Bild“-Zeitung zu dem Vorfall: „Es tut mir sehr leid, da habe ich zu emotional reagiert“, sagte er. Sein Spruch sei „natürlich nicht so gemeint“ gewesen: „Das sollte man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten.“



