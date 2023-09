Wer steht im Cup bei Blau-Weiß Linz im Tor?

Der FC Blau-Weiß Linz nimmt es in der morgigen zweiten Runde im ÖFB-Cup praktisch mit einem ganzen Bundesland auf: Drittligist ASV Draßburg (18.30 Uhr) ist der letzte Vertreter des Burgenlands im Pokal. Auch wenn der Klub in der Regionalliga Ost aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt, warnt BW-Coach Gerald Scheiblehner: "Sie sind in einer ähnlichen Situation, wie wir es vor wenigen Wochen waren. Sie haben nichts zu verlieren."

Eigentlich sollte ein Spiel gegen einen Bundesligisten für jeden Amateurverein ein echtes Highlight sein – nicht aber so für die Burgenländer, wie Scheiblehner süffisant anmerkt: "Sie waren schon fast ein bisschen angefressen, dass sie kein gescheites Los bekommen haben. Aber gegen uns müssen sie immerhin nicht in ein größeres Stadion ausweichen."

Bei seinem Team wird es heute zu Umstellungen kommen: "Es sollen auch jene auf Spielzeit kommen, die zuletzt nicht so viel gespielt haben. Zu viele Änderungen sind aber auch nicht gut, wir wollen auch im Cup so weit wie möglich kommen."

Eine Änderung gibt es notgedrungen: Stammgoalie Nicolas Schmid ist krank, Ersatzmann Andreas Lukse fällt mit Knieverletzung aus. Kevin Radulovic und Felix Gschossmann sind die möglichen Alternativen – Ersterer, der zuletzt auch als Kooperationsspieler bei OÖ-Regionalligist SPG Wallern/St. Marienkirchen zum Einsatz kam, dürfte den Vorzug erhalten.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger