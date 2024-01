Laktattest bei Blau-Weiß: Es floss viel Schweiß und ein wenig Blut

Noch ohne Ball am Fuß kehrten die Kicker von Bundesligist FC Blau-Weiß Linz heute aus der Winterpause zurück. Bei Laktat-, Muskelfunktions- sowie Sprungtests ging es bei Blau-Weiß-Linz-Leistungsdiagnostiker Bernhard Schimpl voll zur Sache.

Das kostete die BW-Kicker nicht nur viel Schweiß, sondern auch ein wenig Blut: Die Ergebnisse der abgenommenen Laktate sollen dem Trainerteam am kommenden Wochenende vorliegen. Auf dieser Basis kann die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Spielers bestimmt und das Fitnesstraining individuell gesteuert werden.

Dass sich seine Kicker in den Weihnachtsfeiertagen zu sehr ausgeruht haben könnten, davon geht Scheiblehner nicht aus: "Dafür war die Pause zu kurz, außerdem hatte jeder Spieler ein Heimprogramm zu absolvieren, welches auch kontrolliert wurde. Es sind alles Profis, der Körper ist ihr Werkzeug", sagt Scheiblehner, der selbst ebenfalls aktiv war: Neben einem Skiurlaub mit seinen blauweißen Trainerkollegen absolvierte er auch die eine und andere Laufrunde. "Mal sehen, wie lange ich den Neujahrsvorsatz, wieder mehr Sport zu machen, einhalte", sagt der 46-Jährige mit einem Schmunzeln.

Ronivaldo schwitz für sein Comeback

Als einer der Ersten war heute am Ergometer Stürmer Ronivaldo im Einsatz. Der Brasilianer war aber auch in den vergangenen Wochen fleißig: Nach seinen gegen Sturm Graz erlittenen Bänderrissen im Sprunggelenk hat der 34-Jährige auf einen Heimaturlaub verzichtet und stattdessen in den vergangenen Wochen mit den blau-weißen Fitnesscoaches an seinem Comeback gearbeitet. Scheiblehner: „Bis zum Trainingslager sollte er wieder voll fit sein.“

Andere haben noch etwas Zeit, bevor sie beim Leistungstest genau unter die Lupe genommen werden: Die Legionäre wie Paul Mensah, Conor Noß oder Danilo Mitrovic sind erst am Wochenende an der Reihe.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

