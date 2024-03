Gegen diesen Gegner kickt Blau-Weiß die heiße Phase an

Bereits am kommenden Wochenende kommt es zur Revanche mit Lustenau

Bereits am kommenden Samstag haben die Kicker von Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz die Chance zur Revanche: Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner musste am heutigen Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs eine bittere 0:2-Niederlage bei Schlusslicht Austria Lustenau hinnehmen - der Auftakt zur entscheidenden Phase in der Qualifikationsgruppe findet ebenfalls gegen die Vorarlberger statt.

Wie die Bundesliga nach dem 22. Bundesliga-Spieltag bekannt gegeben hat, kicken die Blau-Weißen die Mission Klassenerhalt mit einem Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den Letzten an.

Nach der Punkteteilung nimmt das Team von Trainer Gerald Scheiblehner aufgrund der heutigen Niederlage nur vier Punkte Vorsprung auf das Ländle-Team mit.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

