Blau-Weiß Linz: Vertrag von Geschäftsführer Peschek verlängert

Der FC Blau-Weiß Linz gibt eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft bekannt: Christoph Peschek verlängert seinen Vertrag als Geschäftsführer bis 2028.

Vorstandsvorsitzender Dr. Hans Kalliauer zeigt sich erfreut über diesen Schritt: „Es freut uns, dass wir uns mit Geschäftsführer Christoph Peschek für eine Verlängerung um drei Jahre einigen konnten. Christoph und sein Team haben in den vergangenen zwei Jahren enorme Arbeit geleistet und den Klub in allen Belangen positiv weiterentwickelt und deutlich professionalisiert. Der gesamte Vereinsvorstand ist davon überzeugt, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen und den Klub auch langfristig in der Bundesliga zu etablieren. Wir sind davon überzeugt, dass sich die positive Entwicklung des Klubs unter Christoph in den kommenden Jahren fortsetzen wird und die Werte sowie das positive Image und die professionelle Arbeit weiterhin gewährleistet sind.“

„Seit 1. Februar 2023 darf ich als Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz tätig sein und spürte von Anfang an viel Wertschätzung und Vertrauen. Zusammen sind uns als Team einige Meilensteine in dieser Zeit gelungen, der Meistertitel in der 2. Liga und der damit verbundene Aufstieg in die Bundesliga, die Eröffnung und Inbetriebnahme des Hofmann Personal Stadions, der Klassenerhalt oder auch die Heimsiege in den Linzer Derbys. Das Wachstum in allen Bereichen des Klubs, die Stärkung der Positionierung, die Bindung sowie Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen und der Rekordumsatz in der vergangenen Saison sind wesentlich, um das wirtschaftliche Fundament für sportliche Erfolge zu sichern und auszubauen. Ein großartiges MitarbeiterInnen-Team, aber auch die enorme Unterstützung unserer Fans und Partner erfüllen mich mit großer Freude. Wir wollen den FC Blau-Weiß Linz in der Bundesliga etablieren, wirtschaftlich kontinuierlich wachsen, die Infrastruktur weiter verbessern und den Klub zu einem mittelständischen Bundesligisten weiterentwickeln. Es wird auch Rückschläge geben, aber mit dem Zusammenhalt und der Unterstützung des gesamten blau-weißen Teams blicke ich mit Zuversicht in die Zukunft. Abschließend bedanke ich mich für das Vertrauen des Vereinsvorstandes“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

