Blau-Weiß Linz präsentiert neuen Scout

Der Inhaber der UEFA A-Lizenz war bisher im Landesausbildungszentrum Wels sowie bei den FC Juniors Oberösterreich und beim LASK als Co-Trainer und Videoanalyst tätig. Der 31-jährige Oberösterreicher hat das Fachhochschulstudium für Physiotherapie sowie für das Volksschullehramt mit dem Bachelor abgeschlossen. Rosza wird mit sofortiger Wirkung in Abstimmung mit Sportdirektor Christoph Schösswendter die Entwicklung der Scoutingsstrategie samt Umsetzung auf Basis der Spielidee und der damit verbundenen Positionsprofile vorantreiben und in der sportlichen Kaderplanung eingebunden sein. Um eine enge Abstimmung zwischen Sportdirektor und Trainerteam sicherzustellen sowie die Mannschaft samt Anforderungen bestmöglich zu kennen, wird er auch das Trainerteam unterstützen.

Weiters wird Toni Mestrovic das Trainerteam als Videoanalyst und ebenso das Scouting des Klubs erweitern. Mestrovic verfügt über die UEFA-B Lizenz und einer abgeschlossenen Ausbildung zur Spielanalyse. Der 23-jährige Oberösterreicher hatte ein erfolgreiches Praktikum beim FC Blau-Weiß Linz absolviert und wird nun fixer Bestandteil des Trainerteams der Kampfmannschaft. Der bisherige Co-Trainer Ronald Riepl ist seit 1. Jänner nun in einer Vollzeitanstellung für den FC Blau-Weiß Linz in diesen Funktionen tätig.

"Wichtiger Schritt"

„Es freut mich sehr, dass wir durch die Verpflichtung von Daniel Rozsa einen ersten wichtigen Schritt im Bereich Scouting setzen können. Daniel war schon in mehreren Funktionen im Profifußball tätig und bringt trotz seines jungen Alters einiges an Erfahrung und Know-how mit. Gerade im Bereich Scouting stehen wir noch ganz am Anfang, was uns aber die Möglichkeit bietet, in gemeinsamer Arbeit und Planung ein System zu etablieren und eine Strategie zu entwickeln, um das bestmögliche aus unseren Gegebenheiten herauszuholen. Außerdem wird durch Daniel das Trainerteam breiter aufgestellt und perfekt ergänzt, um die tägliche Arbeit noch professioneller voranzutreiben und auch hier das Maximum zu erreichen. Auch Toni Mestrovic, der bereits seit August ergänzend im Trainerteam dabei war und einen sehr guten und engagierten Eindruck hinterlassen hat, wird ab sofort in diversen Tätigkeitsbereichen das gesamte Trainerteam unterstützen“, sagt Sportdirektor Christoph Schösswendter.

Geschäftsführer Christoph Peschek meint zu den personellen Entscheidungen: „Wir wollen bestmögliche Rahmenbedingungen zur Erreichung unseres sportlichen Ziels, uns in der österreichischen Fußballbundesliga dauerhaft zu etablieren, schaffen. Daher freut es mich, dass wir die nächsten Schritte in Richtung weiterer Professionalisierung des Klubs umsetzen. Wir sind als Klub insgesamt auf einem sehr guten Weg, aber selbstverständlich sind noch einige Aufgaben sowie Herausforderungen zu bewältigen und wir sind bestrebt noch zusätzliche Schritte der weiteren Professionalisierung folgen zu lassen.“

