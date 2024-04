0:0 gegen WAC - nächste Nullnummer für Blau-Weiß Linz

Mühsam ernährt sich das blau-weiße Eichhörnchen: Die Linzer holten beim heutigen 0:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den Wolfsberger AC den nächsten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt - sind aber mittlerweile auch schon seit elf Spielen sieglos.

Video: Blau-Weiß-Kicker Conor Noß im Interview:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wer sich gegen die Kärntner deshalb ein spielerisches Feuerwerk erwartet hatte, wurde speziell in der ersten Halbzeit enttäuscht: Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner tat sich extrem schwer, offensiv Akzente zu setzen. Nach vorne ging wenig, zumindest in der Abwehr stand aber die Null.

Auch mit Glück: Bei der ersten Top-Chance der Gäste durch Thierno Ballo hatte BW-Goalie Nicolas Schmid noch pariert (6.), kurz vor dem Pausenpfiff wäre der Schlussmann geschlagen gewesen: Abermals war es Ballo, der sich durchsetzte und bei einer Flanke von Mario Leitgeb nur die Stange traf (42.).

In der 38. Minute hatten aber auch die Kärntner Glück: Schiedsrichter Julian Weinberger ahndete ein Handspiel eines Gäste-Kickers im Strafraum nicht - auch der VAR schritt nicht ein.

Blau-Weiß in zweiter Hälfte besser

In der zweiten Hälfte zeigte die Scheiblehner-Elf ein anderes Gesicht - auch wenn die erste Möglichkeit dem WAC gehörte: Lukas Tursch hatte Mitspieler Schmid bei einem hohen Ball behindert, wodurch dieser das Leder ausließ. Ballo schaltete am schnellsten, Maranda klärte vor der Linie. Noch enger war es in der 66. Minute: Bei einem Weitschuss von Sandro Altunashvili rettete die Latte.

Dann nahmen die Hausherren endlich das Heft der Partie in die Hand: Kopfbälle von Ronivaldo (61.), Julian Gölles (69.) und Simon Seidl (72.) landeten nicht im Tor. Die beste Chance der Linzer vergab Gölles in der 68. Minute: Nach einer Umschaltmöglichkeit war er im Sechzehner zum Abschluss gekommen, WAC-Torman Hendrik parierte. Bei einem Abschluss vom Sechzehner wäre der Kärntner machtlos gewesen: Ein Schuss von Gölles zog nur ganz knapp am Kreuzeck vorbei,

"In dieser Qualirunde geht es einfach nur darum, in der Liga zu bleiben. Müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir kein Tor erzielen. Wenn wir die nächsten Runden weiter so überstehen, haben wir es gut gemacht", war BW-Coach Scheiblehner mit dem Punktgewinn trotzdem zufrieden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.