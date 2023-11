„Weihnachtszuschuss“: 100 Euro pro Kind an einkommensschwache Familien

Einkommensschwächere Familien bekommen noch vor Weihnachten einen „Weihnachts-Familienzuschuss“ des Landes Oberösterreich ausbezahlt. Das kündigen Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), der für Familien zuständige LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) im Gespräch mit den OÖNachrichten an.

Die Auszahlung erfolgt automatisch, ein eigener Antrag ist nicht notwendig. Ausbezahlt wird der Weihnachtszuschuss an etwas mehr als 52.000 Familien im Land – und zwar an jene, die heuer bereits den Wohn- und Energiekostenbonus, den Energiekostenzuschuss bezogen haben oder zwischen April und August Wohnbeihilfe bezogen haben. Pro Familie werden maximal 400 Euro Weihnachtzuschuss ausbezahlt.

Das Geld kommt nach Berechnungen des Landes rund 95.000 Kindern zugute. Das Volumen der Auszahlung beträgt folglich rund 9,5 Millionen Euro.

„Viele Menschen leiden nach wie vor unter der Teuerung, ob beim Wohnen oder beim Heizen – gerade die Weihnachtszeit trifft einkommensschwache Familien besonders“, begründet Landeshauptmann Stelzer die Zahlung. Familien seien von der anhaltenden Teuerung „besonders betroffen“, sagt Familienreferent Haimbuchner. Man wolle „Familien und Alleinerziehenden mit Kindern treffsicher und verlässlich unterstützen“, sagt Soziallandesrat Hattmannsdorfer. Daher, so die Politiker der schwarz-blauen Landeskoalition, zahle man nun den Weihnachtszuschuss aus.

Der Beschluss für den Zuschuss soll in der Regierungssitzung am 4. Dezember fallen. Gemeinsam mit Heizkostenzuschuss, Wohn- und Energiebonus, Energiekostenzuschuss und Schulstartunterstützung kommen einkommensschwache Familien nach Berechnungen des Landes heuer auf Landeszuschüsse in der Höhe zwischen 1200 und 2000 Euro (je nach Anzahl der Kinder).

Wer noch keinen dieser Boni beantragt hat, aber anspruchsberechtigt wäre (Familien-Brutto-Jahreseinkommen unter 65.000 Euro), kann bis 30. November noch einen Antrag auf den Energiekostenzuschuss auf der Homepage des Landes Oberösterreich stellen und erhält folglich auch den Weihnachtszuschuss.

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger

