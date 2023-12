Wechsel der Geschäftsführung der Linzer SPÖ: Gotthartsleitner folgt Hahn

In einer Pressekonferenz am Freitag wurde die 44-jährige gebürtige Linzerin, die derzeit im Büro der Stadtregierung tätig ist und seit 2020 der SPÖ Keferfeld-Oed vorsteht, präsentiert.

Hahn hatte im November ihren Rückzug aus der aktiven Politik mit dem Wunsch nach Veränderung begründet. Wer ihr freigewordenes Mandat im Gemeinderat übernimmt, war vorerst noch offen. Die 48-Jährige wechselt an die Spitze des SP-nahen gemeinnützigen Wohnbauträgers Baureform Wohnstätte in Linz, wo sie ab 1. August in der gewählten Funktion der kaufmännische Geschäftsführerin arbeiten wird.

Hahn übernahm 2016 als erste Frau die Geschäftsführung in der SPÖ-Linz - laut Partei die größte Bezirksorganisation in Österreich mit rund 5.500 Mitgliedern. Mit Gotthartsleitner bleibt die Funktion weiter in weiblicher Hand. Sie wolle die Sektionsreform weiter vorantreiben. "Ein zukunftsfittes Aufgabenprofil für Sektionen" sei ein wichtiger Teil jenes Prozesses, meinte die künftige Bezirksgeschäftsführerin.

