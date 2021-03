VP-Parteimanager Hattmannsdorfer positiv auf Corona getestet

Wolfgang Hattmannsdorfer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sei vorigen Freitag positiv getestet worden, bestätigte der Landesgeschäftsführer der ÖVP auf OÖNachrichten-Anfrage. Er verspüre nur leichte Symptome, sagte der 41-Jährige. Hattmannsdorfer ist derzeit in Quarantäne und arbeitet einstweilen von zu Hause aus. Er appelliere an die Bürger, das Virus ernst zu nehmen, so der Parteimanager.

Hattmannsdorfer ist nicht der erste Corona-Fall in der oberösterreichischen Politik. Infiziert waren beispielsweise auch SP-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer im Oktober des Vorjahres und Grünen-Landessprecher Stefan Kaineder Anfang dieses Jahres.