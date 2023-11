So heißt die neue Linzer Digital-Uni

Für Montag lud die Unileitung zur Pressekonferenz unter dem Titel "Status-Update und Ausblick" mit Wissenschaftsminister Martin Polaschek, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt und anderen. Dabei wurde unter anderem der offizielle Name der Digital-Uni präsentiert.

ITU - Interdisciplinary Transformation University. So lautet der Name der neuen Linzer Digital-Uni. Das ändert jedoch nichts an ihrere gesetzlichen Bezeichnung als "Institute of Digital Sciences Austria". Das ist nichts Außergewöhnliches, das tun andere Universitäten auch. Zum Beispiel die Universität Linz, die sich Johannes Kepler-Universität nennt.

"Mit der neuen Wort-Bild-Marke ist es gelungen, zentrale Aspekte unserer Ausrichtung in den Mittelpunkt zu rücken. Wir werden Transformer ausbilden", sagt Lindstaedt. Ziel ist es dabei auch, dass Studierende in realen Anwendungsbeispielen Erfahrungen im praktischen Umgang mit neuen technologischen Werkzeugen sammeln.

Im nächsten Jahr soll die Ausschreibung der ersten ProfessorInnen-Stellen erfolgen. Für den Studienbetrieb bleiben die Ziele unverändert: Das erste Doktoratsstudium soll im Herbst 2024 starten, der erste Masterlehrgang im Herbst 2025.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper