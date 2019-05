Polizei will in Linz erstmals Identitären-Verein auflösen

Der Kanzler nutzte die mediale Bühne des Ministerrats: Nachdem bekannt geworden war, dass der Attentäter von Christchurch an die österreichische Identitäre Bewegung (IB) gespendet hatte, verkündete Sebastian Kurz (VP) Ende März, die Auflösung der als rechtsextrem eingestuften IB prüfen zu lassen.

Nach Informationen, die den OÖN vorliegen, soll jetzt der erste den Identitären zugerechnete Verein in Österreich behördlich aufgelöst werden. Es handelt sich um den „Verein für lebendige Kultur und Brauchtumspflege“ in Linz. Der Verein war den Identitären, wie Landespolizeidirektor Andreas Pilsl zuletzt vor dem Landesssicherheitsrat ausgeführt hatte, zum Auftreiben von Spenden vorgeschaltet.

Der Auflösungsbescheid wurde am Dienstag zugestellt, jetzt läuft die vierwöchige Einspruchsfrist. Der Grund für die Auflösung ist verwaltungsrechtlicher Natur: Der Verein habe seinen „statutenmäßigen Wirkungsbereich“ überschritten. In der Landespolizeidirektion bestätigt man auf OÖN-Anfrage den – nicht rechtskräftigen – Auflösungsbescheid.

Dem Vernehmen nach soll die Obfrau des Vereins in einem anderen Ermittlungsverfahren vor der Staatsanwaltschaft Graz ausgesagt haben, dass es sich um „einen Scheinverein“ handle.

Ausgehend davon forderte die Polizei in Linz eine weitere Stellungnahme ein. „Eine Antwort ist ausgeblieben. Daher konnten wir den Verein nur auflösen“, sagt ein Polizeibeamter. Der Linzer Verein ist einer von drei den Identitären zugerechneten Vereinen in Österreich – die beiden anderen befinden sich in Wien und Graz. Die Identitäre Bewegung selbst hat keine offizielle Organisationsform und existiert weder als Verein noch als Partei.

Die Staatsanwaltschaft Graz führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Abgabenhinterziehung gegen 22 Personen aus dem Umfeld der Identitären. Sie geht davon aus, dass diese Vereine gemeinsam die Identitäre Bewegung in Österreich ergeben.

Die Vereine dienten laut interner Darstellung der Staatsanwaltschaft vor allem dazu, das Netzwerk der Identitären Bewegung auszubauen und „Zahlungen mit Lohncharakter“ an führende Identitäre auszuschütten, berichtete zuletzt der „Standard“. Das Kriterium der Gemeinnützigkeit sieht die Staatsanwaltschaft demnach nicht erfüllt. Folglich seien die damit verbundenen Steuervorteile zu Unrecht in Anspruch genommen worden. Insgesamt vermutet die Staatsanwaltschaft eine Abgabenhinterziehung „von mehr als 100.000 Euro“.

FPÖ-Mitarbeiter trennten sich von Info-Direkt

Der Büroleiter des Linzer Vizebürgermeisters Markus Hein (FP) und ein Mitarbeiter der Landes-FP haben sich inzwischen von ihren Anteilen an der Rechtsaußen-Postille Info-Direkt getrennt. Info-Direkt verwies in seinem Impressum bis vor kurzem auf dieselbe Adresse in der Dieselstraße wie jener Verein, der nun aufgelöst werden soll. An einer anderen Adresse in Linz - in der Villa Hagen, die einem FP-nahen Verein gehört - betrieb die Identitäre Bewegung ein Schulungszentrum. Mehr dazu lesen Sie hier.

Artikel von Markus Staudinger Ressortleiter Oberösterreich m.staudinger@nachrichten.at Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at