Mangelfächer: Oberösterreich reserviert 10 Medizin-Studienplätze

Ob Amtsärzte oder Mediziner in den Fächern Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Pathologie und Nuklearmedizin: In diesen Bereichen mangelt es besonders an Ärztinnen und Ärzten. Am Dienstag stellten Landeshauptmann Thomas Stelzer, die für Gesundheitsagenden zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) und JKU-Rektor Stefan Koch ein Modell vor, das Abhilfe schaffen soll.

Wie berichtet, können ab dem Studienjahr 2024/25 österreichweit 85 Medizinstudienplätze im öffentlichen Interesse für ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten gewidmet werden. Auf Oberösterreich entfallen davon zehn Studienplätze. Infos zu den Bewerbungen, die von 1. bis 29. März möglich sind, gibt es beim Land Oberösterreich und bei der Gesundheitsholding.

Benefits und Verpflichtungen

Die in Oberösterreich reservierten Studienplätze sind mit Benefits, aber auch Verpflichtungen verbunden. Wer einen der Studienplätze bekommt, muss nach Abschluss seiner Ausbildung mindestens zehn Jahre entweder als Amtsarzt im Landesdienst oder in einem der genannten Fächer in einem Spital der Gesundheitsholding arbeiten.

Dafür haben die Bewerber einen erleichterten Zugang zum Medizinstudium und erhalten über eine Anstellung bei der Gesundheitsholding des Landes schon während des Studiums 14 Mal im Jahr 1000 Euro. „Das zeigt, wie wichtig uns das ist“, sagte Landeshauptmann Stelzer.

Die Auswahl der Kandidaten erfolgt in zwei Schritten. Schritt eins ist eine Bewerbung beim Land (für junge Menschen, die sich für eine Karriere als Amtsarzt interessieren) bzw. bei der Gesundheitsholding (für Spitalsarzt-Karrieren). Nach dieser Vorauswahl müssen die Bewerber den Medizin-Aufnahmetest bestehen – und mindestens 75 Prozent der Punkte erreichen. Der allgemeinen Quote bei der Auswahl der Studienbewerber sind sie allerdings nicht unterworfen.

Auf soziale Kompetenz achten

Dieser Aufnahmemodus „gibt uns auch die Möglichkeit auf die Empathie und soziale Kompetenz der Bewerberinnen und Bewerber zu achten“, sagt Haberlander. Auch ehrenamtliche Tätigkeit soll hier berücksichtigt werden.

Vorerst ist das Modell auf die Krankenhäuser der landeseigenen Gesundheitsholding sowie den Landesdienst beschränkt. „Wir werden in den kommenden Jahren auch die Ordenskrankenhäuser einbinden“, sagte Haberlander. Im ersten Jahr wolle man das Modell aber zunächst mit dem Dienstrecht des Landes verlässlich ausprobieren.

Mit den reservierten Studienplätzen setze man einen Schwerpunkt in ausgewählten Fächern, sagte Haberlander. „Wir bilden zwar so viel Medizinstudierende aus wie nie zuvor, es gibt so viele Ärztinnen und Ärzte wie nie zuvor. Aber es gibt gewisse Mangelfächer.“

Der generelle Mitarbeitermangel zeige sich leider auch in den Spitälern, umso wichtiger sei es gewesen, dass Oberösterreich die Medizin-Fakultät an der Kepler-Uni erkämpft habe, sagte Stelzer.

Erfolgsgeschichte Med-Fakultät

Diese geht heuer in ihr zehntes Jahr und sei „eine Erfolgsgeschichte“, sagte JKU-Rektor Stefan Koch. Im Studienjahr 2024/25 gebe es an der JKU-Med-Fakultät 320 Anfänger-Studienplätze. „Ohne diese Plätze wäre die medizinische Versorgung in einer ganz anderen Situation“, sagte Koch.

Der Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) begrüßte die reservierten Studienplätze. So es möglich, Medizinstudierende langfristig an Oberösterreich zu binden.

