Landes-SP will Wahlarztsystem abschaffen

Er tritt für eine "schrittweise Überführung" der Wahlärzte in das Kassensystem ein. Gleichzeitig müsse man an den Arbeitsbedingungen für Kassenärzte arbeiten.

"Es liegt auf der Hand: Fehlen kostenfreie Kassenärzte, zwingt man die Patientinnen und Patienten, auf das kostenpflichtige Wahlarztangebot auszuweichen", sagte Lindner gestern bei einer Pressekonferenz. Durch die Schere zwischen Kassenärzten, deren Honorierung nicht ausreichend sei, und Wahlärzten, die ihre Honorare selbst festlegen könnten, "entstehen tiefe Gräben zwischen den beiden Gruppen und in der Gesellschaft", so Lindner.

Daher sollten Kassenärzte aufgewertet und Wahlärzte "in Kassenverträge übergeführt werden". Für Wahlärzte brauche es zudem Mindeststandards wie gewisse Öffnungszeiten, die Teilnahme am eCard- und an einem Notfallbehandlungssystem. "Wer das nicht will, ist reiner Privatarzt, ohne Kostenerstattung durch die Allgemeinheit", so Lindner.

