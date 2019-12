Kinderbetreuungsatlas: Aufholbedarf bei Unter-Dreijährigen

Ein gutes Angebot für die Drei- bis Sechsjährigen, sehr unterschiedliche Betreuung für Volksschulkinder und Aufholbedarf bei den Plätzen für Unter-Dreijährige. Das sind die Ergebnisse des diesjährigen Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer. Zum ersten Mal hat man die Betreuungssituation auf diese drei Altersgruppen aufgeschlüsselt erhoben. Grundsätzlich gebe es zwar einen Ausbau, beschreibt AK-Präsident Johann Kalliauer die Situation im Bundesland. Aber: „Mit einer Vollzeitbeschäftigung sind die Betreuungszeiten kaum vereinbar.“ Die dafür angelegten Kriterien erfüllen nur 43 Gemeinden. In der Kategorie der Unter-Dreijährigen sind es nur 15 Gemeinden, die eine Vollzeitbeschäftigung beider Eltern ermöglichen. Dazu gebe es ein „unglaubliches Stadt-Land-Gefälle“, sagte AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober. Mit der Arbeitsrealität würden die Betreuungszeiten nur selten zusammenpassen: „Bei der Arbeitszeit wird Flexibilität gefordert. Bei der Kinderbetreuung gibt es sie hingegen nicht.“

Positiv bewerten Schober und Kalliauer, dass es vermehrt Kooperationen über Gemeindegrenzen hinweg gebe: „Vor allem bei der Ferienbetreuung.“ Auch die Betreuungsangebote in Betrieben würden laufend ausgebaut. „Es tut sich etwas, aber noch nicht genug“, fasste Schober zusammen. Sie erneuerte daher die AK-Forderungen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, Abschaffung der Nachmittagsgebühren und eine objektive und rechtzeitige Bedarfserhebung.

Daran knüpft auch die Landes-SP an und fordert Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) auf, zu handeln. „Er sollte sich eingestehen, dass Oberösterreich endlich in den Ausbau der Kindergärten und Krabbelstuben investieren muss“, so SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer. Auch der grüne Landessprecher Stefan Kaineder sieht das Land gefordert: „Das schwarz-blaue Rückbauprogramm zeigt massive Auswirkungen.“ Er fordert eine „Kindergartengarantie“. Neos-Landessprecher Felix Expeltauer wünscht sich von Stelzer und Landesrätin Christine Haberlander (VP) einen „konkreten Ausbauplan für Kinderbetreuung im ländlichen Raum.“ Die Gemeinden könnten dies nicht alleine leisten. Man sei für einen „bedarfsorientierten Ausbau“, reagierte VP-Klubobfrau Helene Kirchmayr. Man investiere kontinuierlich in den Ausbau, vor allem in Einrichtungen für Unter-Dreijährige.

26 Gemeinden bleiben im Kinderbetreuungsatlas weiße Flecken, sie haben die Anfrage der Arbeiterkammer bezüglich der Daten nicht beantwortet. Man hoffe, nächstes Jahr ein lückenloses Bild liefern zu können, so Kalliauer: „Sowohl was die Betreuungssituation, als auch die teilnehmenden Gemeinden betrifft.“

Alle Daten und Gemeindeergebnisse auf kba.arbeiterkammer.at