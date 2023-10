Haimbuchners Attacken gegen Halloween und Journalisten

"Halloween ist eigentlich wie jeder andere Tag in Österreich auch", äußert er sich in dem Video-Posting. "Irgendwelche Fremde ziehen von Haus zu Haus und wollen etwas gratis." Wenn es nach ihm ginge, "würden sie nichts mehr bekommen." Die Reaktionen reichten von "kinderfeindlich" bis zur Frage, ob die Freiheitlichen dann auch die heiligen Drei Könige verbieten wollen.

"Journalisten und Islamisten"

Empörung hatte schon in der Vorwoche eine Aussage Haimbuchners in Micheldorf ausgelöst. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit FP-Chef Herbert Kickl ("Heimattour") sagte Haimbuchner vor rund 1000 Besuchern: "Unter einem freiheitlichen Kanzler Kickl werden so einige wieder das Benehmen lernen: Vom Journalisten bis zum Islamisten."

