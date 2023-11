Von Gusenbauer über Kickl bis Kurz: U-Ausschüsse mit prominenten Zeugen

VP-Fraktionsführer Andreas Hanger kündigte an, dass er als eine der ersten Auskunftspersonen FP-Obmann Herbert Kickl über Machtmissbrauch befragen wolle. Realistischerweise werden die ersten Zeugen nicht vor März 2024 im Parlament auftreten. Bei Kickl geht es um dessen relativ kurze Zeit als Innenminister in der türkis-blauen Koalition (Ende 2017 bis Mai 2019). Hanger will dessen Postenbesetzungen, Studien- und Inseratenvergabe sowie Beschaffungen beleuchten. Kickls Rolle in der BVT-Affäre,