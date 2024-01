Van der Bellen: Keine Party zum 80. Geburtstag

Aus seinem Büro hieß es gestern, dass das Staatsoberhaupt keine große Party plane. Van der Bellen sei bekanntermaßen ein "Geburtstagsmuffel". Er werde an seinem Geburtstag pflichtbewusst arbeiten und in kleinem Rahmen mit den Mitarbeitern anstoßen. Geplant sei zudem eine kleine Feier im Rahmen der Familie: Van der Bellen ist in zweiter Ehe mit Doris Schmidauer verheiratet und hat zwei Söhne.

Der ORF hat zu Ehren des runden Geburtstags ein Porträt in der Serie "Menschen & Mächte" gestaltet: "Alexander Van der Bellen – Vom Flüchtlingskind zum Präsidenten" wird am Abend des Geburtstags ausgestrahlt.

