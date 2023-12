SPÖ will Schwangerschaftsabbruch ins Gesundheitsrecht überführen

Überhaupt wollen die Sozialdemokraten - 50 Jahre nach Beschluss der Fristenregelung - nun einen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der rechtlichen Perspektive rund um Schwangerschaftsabbrüche legen. Den Anfang machte ein "Round Table" des Parlamentsklubs mit Experten und Expertinnen am Mittwoch.

Derzeit werden Schwangerschaftsabbrüche mit dem Paragrafen 96 des Strafgesetzbuches unter Strafe gestellt, Paragraf 97 definiert die Ausnahmen. Der Paragraf 96 könne laut SPÖ gestrichen, der Paragraf 97 in das Gesundheitsrecht überführt werden.

Schweden und Frankreich als Vorbild

"Wir wollen nach 50 Jahren Fristenregelung jetzt endlich Schritte voran gehen statt immer nur zu verteidigen, was wir schon erreicht haben", forderte Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in einer Pressemitteilung etwa einen verbesserten Zugang in allen Bundesländern und eine Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen. Justizsprecherin Selma Yildirim appellierte indes für eine Neuregelung, die den sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen unantastbar gewährleistet. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) hatte zuletzt allerdings erklärt, dass es keine gesetzliche Änderung geben werde.

Vorbilder sieht die SPÖ in Schweden und Frankreich. In dem skandinavischen Land hätten Ärztinnen und Ärzte nicht die Option, aufgrund ihrer eigenen Meinung einen Abbruch zu verweigern. In Frankreich sei es Aufgabe des Spitals, einen Arzt zu finden, der den Abbruch durchführt. Auch in Österreich müsse der Schwangerschaftsabbruch als Gesundheitsleistung geregelt sein, war man sich beim Gespräch mit den Experten - unter ihnen etwa Frauen- und Gleichstellungsrechtsexpertin Anna Sporrer - einig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper