Sozialministerium blockiert Rücklagen der GKK

Die Einigkeit war groß in der Generalversammlung der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK), groß wie selten in der jüngeren Vergangenheit zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern: Einstimmig wurde Ende März dafür gestimmt, 61 Millionen Euro aus dem so genannten Unterstützungsfonds der OÖGKK in den Topf der „Allgemeinen Rücklagen“ zu transferieren. Insgesamt liegen in diesem Fonds rund 75 Millionen.

Mit dieser Transaktion soll jener Teil der Rücklagen, über die die OÖGKK auch in Zukunft selbst verfügen kann, aufgefettet werden.

Im Zuge der Sozialversicherungsreform muss die oberösterreichische Kasse bekanntlich einen Teil ihrer Rücklagen in die neu gegründete zentrale Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in Wien einbringen. Das betrifft vor allem die Mittel, die für die Leistungssicherung in Krisenfällen zurückgelegt werden mussten, in Höhe von rund 190 Millionen Euro.

Die „Allgemeine Rücklage“ in Höhe von rund 250 Millionen Euro soll laut neuem Sozialversicherungsgesetz weiter von der oberösterreichischen Kasse verplant und eingesetzt werden können. Das war auch eine politische Bedingung, an die die Landes-ÖVP ihre Zustimmung zur Sozialversicherungsreform der Bundesregierung knüpfte.

Mit den 61 Millionen Euro aus dem Unterstützungsfonds hätte die OÖGKK den für sie verfügbaren Betrag auf mehr als 300 Millionen Euro gesteigert. Doch das untersagte bei eingangs erwähnter Sitzung der als Aufsichtsorgan anwesende Vertreter des Sozialministeriums mit seinem Veto. Das war für die Oberöstereicher überraschend, weil dieselbe Transaktion der Salzburger Gebietskrankenkasse wenige Wochen zuvor – Ende 2018 – noch anstandslos genehmigt worden war. „Wir haben den Antrag der Salzburger wortident übernommen“, sagt OÖGKK-Obmann Albert Maringer. Auf eine Stellungnahme des Sozialministeriums wartet man bisher vergeblich.

Ob die Blockade eine Retourkutsche dafür ist, dass die OÖGKK die Sozialversicherungsreform vor dem Verfassungsgerichtshof beeinsprucht? „Die Mittel sind seit den 1990er-Jahren in Oberösterreich angespart worden. Wir waren immer solidarisch, aber mit so einem Vorgehen werden die oberösterreichischen Versicherten zu Bittstellern degradiert, das ist Willkür“, sagt Maringer.

Im Sozialministerium verweist man darauf, dass die Mittel nur zur Unterstützung Bedürftiger verwendet werden dürfen. Salzburg habe die Genehmigung erhalten, weil man 2018 angesucht habe. Seit 2019 gelte eine andere Regelung.

Artikel von Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion w.braun@nachrichten.at