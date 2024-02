Salzburg-Wahl: Acht Listen und ein Favorit

KP-Kandidat Kay-Michael Dankl liegt in Umfragen voran

Das hat die Gemeindewahlbehörde am Montag mitgeteilt. Für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin kandidieren sechs Männer und eine Frau.

Die ÖVP, der der nicht mehr antretende Bürgermeister Harald Preuner angehört, geht mit dem Rechtsanwalt Florian Kreibich in die Wahl, die FPÖ mit dem Angestellten Paul Dürnberger. Für die SPÖ will Vizebürgermeister Bernhard Auinger Stadtchef werden, für die KPÖ Plus der Historiker Kay-Michael Dankl. Einzige Bürgermeisterkandidatin ist Stadträtin Anna Schiester von der grünen Bürgerliste, für die NEOS geht der Unternehmer Lukas Rupsch ins Rennen.

Als Liste 7 tritt die Liste "Bürger für Salzburg" (SALZ) des Kulturmanagers Christoph Ferch an, der ebenfalls Bürgermeister werden will. Neben den bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien findet sich neu die MFG auf dem Wahlzettel. Sie ist die einzige Liste, die keinen eigenen Bürgermeister-Kandidaten stellt.

Dreikampf und Solo

Eine im Dezember 2023 von der ÖVP in Auftrag gegebene Umfrage hat für die Gemeinderatswahl einen Dreikampf zwischen KPÖ, SPÖ und ÖVP im Bereich zwischen 23 und 25 Prozent (500 Befragte, Schwankungsbreite vier Prozent) vorhergesagt.

Im Kampf um den Bürgermeistersessel sah die Umfrage Dankl (KP) mit 30 bis 31 Prozent klar in Führung. Im Match um die Teilnahme an einer Stichwahl lägen demnach Auinger (SP) und Kreibich (VP) Kopf an Kopf bei 21 bis 23 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper