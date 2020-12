Regierung und Länder beraten heute über Lockdown ab 26. Dezember

Zehn Tage nach den jüngsten Lockerungen ist der Rückgang der Corona-Infektionen fast zum Stillstand gekommen. Ein Hinweis dafür ist die 7-Tage-Inzidenz, die gestern von 213 auf 209 gesunken ist. In den Spitälern (3220 Covid-Patienten, darunter 548 auf Intensivstationen) bleibt die Lage angespannt.

Heute um 15 Uhr werden Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) in einer Videokonferenz mit den Landeshauptleuten über die nächsten Schritte beraten - wir haben bereits gestern berichtet.

Video: Die türkis-grüne Bundesregierung rechnet mit CoV-Impfungen ab 27. Dezember und überlegt, die Zwangsmaßnahmen und Verbote ein weiteres Mal noch strenger zu fassen. Am Freitag soll dazu eine Entscheidung fallen.

Steigende Infektionszahlen

Anschober wollte dem zwar "nicht vorgreifen". Doch inoffiziell hieß es bereits, dass es um den dritten harten Lockdown ab 26. Dezember geht, weil sich die Regierungen in Bund und Ländern nach dem Adventgeschäft und den Lockerungen am 24. und 25. Dezember auf steigende Infektionszahlen einstellen. Absicht und das wahrscheinliche Datum wurden den OÖNachrichten auch bereits aus Insiderkreisen bestätigt.

Als erster Landeshauptmann hat Hans Peter Doskozil (SP) bereits Mitte der Woche die Forderung nach einem dritten Lockdown aufgestellt. Wobei das Burgenland derzeit im Vergleich die niedrigsten Corona-Werte hat.

Dem steirischen Landeschef Hermann Schützenhöfer (VP) hat der Grazer Virologe Klaus Vander seinen Appell aus der Praxis mitgegeben. In den steirischen Spitälern herrsche nach wie vor eine "sehr angespannte Belastungssituation", warnte Vander vor einer Überlastung bei einer dritten Welle.

Der Vorteil von Verschärfungen unmittelbar nach Weihnachten liegt auf der Hand. Die Schulen bleiben ohnehin angesichts der von Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) verlängerten Ferien bis 11. Jänner geschlossen. Das gilt auch für die Gastronomie und die Hotellerie. Kommt es heute zur Einigung, dann müssten Handel und Dienstleister (mit den bereits aus den vorangegangenen Lockdowns bekannten Ausnahmen) wieder in die Zwangspause, und auch die fällt wegen der Feiertage (Neujahr, Heilige Drei Könige) im Hinblick auf Umsatzeinbußen verhältnismäßig schonend aus.

Verhandlungssache ist auch die Dauer, wobei zwei Wochen als Untergrenze für einen effektiven Lockdown gelten. Womit das Ende der Schulferien ein logisches Datum für die Rückkehr in eine eingeschränkte Normalität wäre.

Schulbefreiung

Offen ließ Anschober gestern, ob man dem Vorschlag von mehreren Seiten, die Schüler nach deutschem Vorbild um einige Tage früher in die Weihnachtsferien zu schicken, nähertreten will. Zumindest eine Option wurde vom Bildungsministerium bestätigt: Kinder und Jugendliche, die das Weihnachtsfest mit Menschen verbringen, die der Risikogruppe zuzurechnen sind, können in den letzten Tagen davor vom Schulbesuch befreit werden.

