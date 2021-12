"Omikron steht vor der Tür" - Van der Bellen beriet sich mit Experten

"Omikron steht wohl unmittelbar vor der Tür und wird eine starke fünfte Welle auslösen" - dies hätten ihm die Wissenschafter bestätigt, schrieb Van der Bellen am Abend via Kurznachrichtendienst Twitter.

Bei dem rund eineinhalbstündigen Online-Gespräch beriet sich der Präsident mit dem Impfstoff-Wissenschafter Florian Krammer, dem Molekularbiologen Andreas Bergthaler, mit Komplexitätsforscher Peter Klimek sowie mit Simulationsforscher Niki Popper und der Epidemiologin Eva Schernhammer.

Der wichtigste Rat sei, "sich so rasch als möglich den dritten Stich zu holen", schrieb der Bundespräsident. "Und Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten, Kontakte reduzieren und regelmäßiges Testen helfen, sich selbst und andere zu schützen", betonte er nach dem Gespräch.

WHO: Besser Ungeimpfte überzeugen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt hingegen davor, Auffrischimpfungen als Allheilmittel auf dem Weg aus der Corona-Pandemie zu sehen. Sie spricht sich zugleich gegen Booster für die gesunde Bevölkerung aus, weil damit der Impfstoff zur Versorgung der ganzen Welt mit Erst- und Zweitimpfungen noch knapper werde. Statt Gesunde zu Boostern, sollten die Länder mehr tun, um Ungeimpfte zu erreichen, im eigenen Land und im Rest der Welt.

Das sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Die Frage der Auffrischimpfungen ist demnach direkt mit der Frage einer gerechten Impfstoffverteilung verbunden. Die WHO hat seit Monaten davor gewarnt, dass sich in Ländern, deren Bevölkerungen nicht ausreichend geimpft sind, gefährliche Virus-Varianten entwickeln können.

Während nach den WHO-Zahlen in Deutschland 160 Impfdosen pro 100 Einwohner vergeben worden sind, waren es etwa in Kamerun 3,7, im Tschad 1,7 und in der Demokratischen Republik Kongo 0,29.

"Wenn wir nicht versuchen, die Ungeimpften zu impfen, kann es sein, dass wir das gewünschte Ziel nicht erreichen", sagte Tedros. Auf den Intensivstationen der Länder, die jetzt umfangreiche Booster-Kampagnen gestartet hätten, lägen überwiegend Ungeimpfte. "Menschen sterben, weil sie nicht geimpft sind, nicht, weil sie nicht geboostert sind", sagte Tedros.

Tedros warnte, dass die Infektionszahlen durch große Feiern über die Festtage weiter anziehen werden. Um den Trend zu ändern, sei es besser, Feiern zu verschieben oder abzusagen.