Nur sieben Prozent der Österreicher glauben an einen Sieg der Ukraine

Knapp die Hälfte der Österreicher ist der Ansicht, dass die EU die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland drängen soll. Das ist eine der Erkenntnisse einer Umfrage der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) in zwölf EU-Staaten zum zweiten Jahrestag des Kriegsausbruchs. Im Schnitt aller Teilnehmer waren 41 Prozent für die Verhandlungslösung.

Demgegenüber teilen 23 Prozent der 1111 in Österreich Befragten die Ansicht, die Ukraine müsse unterstützt werden, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern.

Wenn es um Einschätzungen zum Ausgang des Krieges geht, dann rechnen 20 Prozent der Landsleute mit einem russischen Sieg. 36 Prozent gehen von einer Verhandlungslösung aus, nur sieben davon, dass die Ukraine militärisch die Oberhand gewinnt. Mit 31 Prozent sind übrigens in Ungarn die meisten Befragten vom Sieg Russlands überzeugt.

Ukrainische Flüchtlinge

Der Krieg führte auch dazu, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer in EU-Länder flohen. Die Studienautoren fragten danach, ob diese Flüchtlinge "eher als Bedrohung" oder "eher als Chance" gesehen werden. In Österreich fiel die Antwort mit 33 zu 26 Prozent leicht zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge aus. Negativ blicken dagegen die Polen (40 Prozent) und die Ungarn (37 Prozent) auf die geflüchteten Ukrainer. Am anderen Ende der Skala standen die Schweden, wo nur zehn Prozent eine Bedrohung sahen und 52 Prozent eine Chance für ihr Land.

Wie es mit der Unterstützung für die Ukraine weitergeht, wird auch die US-Wahl im November mitentscheiden. Sollte eine erneute Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten dazu führen, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung stark zurückfahren, wollen nur 14 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher, dass die EU versucht, den Mangel, so gut es geht, auszugleichen. 42 Prozent finden gar, dass die EU dem potenziellen US-Beispiel folgen sollte. Weitere 17 Prozent wären für ein Beibehalten des aktuellen Unterstützungsniveaus.

Russisches Vermögen

Eine interessante Zwischenbilanz legte die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zum in Österreich eingefrorenen Vermögen vor. Waren es Ende 2022 noch zwei Milliarden Euro, so sind es aktuell nur noch 1,5 Milliarden. Der Schwund sei auf Währungsschwankungen und auf Ausnahmegenehmigungen zurückzuführen, teilte die Nationalbank (OeNB) ohne konkretere Angaben mit. So könne russischen Personen etwa zur "Befriedigung der Grundbedürfnisse" oder zur Begleichung von Rechnungen an Unternehmen in der EU der Zugriff auf einen Teil ihres Vermögens erlaubt werden.

Babler gegen Stocker

Der Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny hat auch einen innenpolitischen Disput zwischen Rot und Schwarz ausgelöst. VP-Generalsekretär Christian Stocker warf gestern dem SP-Vorsitzenden Andreas Babler vor, mit „haltlosen Behauptungen“ den Ruf Österreichs zu

schädigen.

Babler hat im ORF-Report Russlands Präsident Wladimir Putin „logischerweise“ für Nawalnys Tod verantwortlich gemacht. Von der österreichischen Regierung verlangte Babler unter Hinweis auf die Gas-Abhängigkeit, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen tatsächlich umgesetzt würden. Derzeit laufe alles wie vorher. Stockers Konter: Im Gegensatz zur SPÖ sei die VP-Position klar. „Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg auf das Schärfste und tragen die Sanktionen der EU selbstverständlich mit.“

