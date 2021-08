Kurz: Keine Aufnahme afghanischer Flüchtlinge

Österreich habe in den vergangenen Jahren bereits einen "überproportional großen Beitrag geleistet" und beherberge eine der größten afghanischen Communities Europas. Er sei deshalb "nicht der Meinung, dass wir in Österreich mehr Menschen aufnehmen sollten". "Das wird es unter meiner Kanzlerschaft nicht geben", sagte Kurz mit Verweis auf die "besonders schwierige Integration" von afghanischen Asylsuchenden.

Den bedrohten Menschen in Afghanistan solle stattdessen in benachbarten Staaten geholfen werden, so der Kanzler. Konkret sah Kurz etwa Turkmenistan und Usbekistan, die bisher nur relativ wenige Afghanen aufgenommen hätten, in der Pflicht. Die EU solle Länder in der Region unterstützen und sie davon überzeugen, "Menschen, die Schutz suchen, auch Schutz zu gewähren".

Video: ÖVP lehnt Aufnahme von Afghanen ab

Die schwedische EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sagte in einem Interview mit der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag": Man müsse die Afghanen innerhalb des Landes und in den Nachbarländern der Region unterstützen. Sie rief gleichzeitig alle EU-Länder auf, über das Umsiedlungsprogramm des UNO-Flüchtlingshochkommissariates (UNHCR) mehr Schutzsuchende aus Afghanistan aufzunehmen. Die EU-Kommission sei bereit, solche Programme zu koordinieren und zusätzliche Finanzhilfen bereitzustellen, bekräftigte auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Österreichs Innenminister Karl Nehammer (VP) attackierte deshalb gestern neuerlich die Europäische Kommission, weil diese laut Nehammer "permanent die falschen Botschaften" sende.

Nicht mit 2015 zu vergleichen

Unterdessen warnte der österreichische Migrationsexperte Gerald Knaus im ORF-Radio davor, die aktuelle Lage mit jener von 2015, dem Jahr der großen Flüchtlingsbewegung, zu vergleichen. 2015 hätten Millionen von Menschen problemlos aus Syrien über die offene Grenze in die Türkei fliehen können, wo auch die allermeisten geblieben seien, sagte Knaus. Ein Teil lediglich habe sich via Ägäis auf den Weg nach Europa gemacht. "Heute ist die Situation radikal anders", so der Leiter der in Berlin ansässigen European Stability Initiative (ESI). "Die Menschen kommen aus Afghanistan – wie wir ja auf den dramatischen Bildern aus Kabul sehen – nicht raus", sagte Knaus.