Kurz begrüßt Ernennung Kerrys als US-Klimabeauftragten

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen US-Klimabeauftragten John Kerry, mit dem ich bereits als Außenminister während der Iran-, Syrien- und Libyen-Gespräche in Wien eng zusammen gearbeitet habe", so Kurz in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

"Die EU, die sich bereits ambitionierte Klimaziele gesetzt hat, kann das Klima nicht alleine retten, sondern nur gemeinsam mit den USA und China", so der Bundeskanzler weiter.

Der 76-jährige Kerry, der zwischen 2013 und 2017 unter Präsident Barack Obama US-Außenminister war, wird in seiner neuen Funktion dem Nationalen Sicherheitsrat der USA angehören. Mit der Ernennung Kerrys bringe der gewählte Präsident zum Ausdruck, dass die Erderwärmung als "dringliches Thema der Nationalen Sicherheit" angesehen werde, hieß es am Montag aus Bidens Übergangsteam.

Nach offiziellem Fahrplan wird Biden am 20. Jänner das Präsidentenamt antreten, auch wenn sich Amtsinhaber Donald Trump seit der Wahl vor fast drei Wochen weigert, seine Wahlniederlage einzugestehen. Die Übertragung der Amtsgeschäfte wird von ihm bisher boykottiert.

