Justizbetrieb fährt auf ein Minimum herunter

Bundesweit finden Verhandlungen nur noch in den notwendigsten Fällen statt. Das bedeutet für die Strafjustiz, dass nur noch in Haftsachen verhandelt wird, wo es um die Einhaltung von Fristen geht – also Fälle, in denen ein Beschuldigter oder Angeklagter in U-Haft sitzt. Mündliche Verhandlungen in Zivilrechtssachen sollen nur stattfinden, wenn sie "unbedingt erforderlich" sind. Der Buwog-Prozess in Wien soll aber wie geplant diese Woche fortgesetzt werden.

Der allgemeine Parteienverkehr werde außer Kraft gesetzt, verbriefte Rechte wie jenes auf Akteneinsicht seien weiterhin gewährleistet. Zadic appelliert an die Bevölkerung, nur dann bei Gericht zu erscheinen, wenn dies unbedingt nötig sei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.